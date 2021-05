"Jesteśmy konsekwentni w budowie umiarkowanego centrum. Czasami, dla potrzeb komunikacji, używamy różnej formuły" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Jarubas - europoseł i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Mamy dynamicznie zmieniającą się scenę polityczną. Mamy doświadczenie roku funkcjonowania w pandemii, gdzie nie mogliśmy korzystać z naturalnych i najlepszych dla nas, sprawdzonych metod pracy - spotkań z ludźmi. Prowincja, gdzie najmocniej jesteśmy osadzeni, nie praktykowała do tej pory spotkań zdalnych" - tłumaczył. "Jesteśmy zwolennikami pracy organicznej" - dodał.

Jarubas: Jesteśmy konsekwentni w budowie umiarkowanego centrum Michał Dukaczewski / RMF FM

Mieliśmy epizod z Pawłem Kukizem. Uznaliśmy, że fundamentalnie różnimy się, jeśli chodzi o kwestię naszej wizji obecności Polski w Unii, szacunku dla wartości praworządności, korzystania z tych możliwości, jakie daje Europa. Nie mogliśmy się zgodzić na to, że Kukiz porównywał Brukselę do Moskwy - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Jarubas - europoseł i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pewne postulaty Pawła Kukiza - dzień referendalny, ordynację mieszaną - wpisaliśmy na stałe do naszego programu i będziemy ich bronić - zastrzegł rozmówca Marcina Zaborskiego.

Nie kierujemy dzisiaj żadnych takich zaproszeń, natomiast bacznie obserwujemy to, co się dzieje w polskiej polityce - mówił europoseł Adam Jarubas w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM, pytany o to, czy PSL będzie próbowało przekonać do zasilenia szeregów ludowców konserwatywnych posłów PO". Widzę (miejsce w Koalicji Polskiej - przyp. red.) dla różnych ludzi. Z polskiego parlamentu i z rożnych środowisk, którzy podzielają naszą chrześcijańsko-demokratyczną wrażliwość i taką misję tworzenia umiarkowanego centrum - dodał Jarubas.

Wiceprezes PSL przekonywał też, że zjednoczenie opozycji pod jednym szyldem w wyborach to zły pomysł. Jesteśmy zwolennikami budowy po stronie opozycyjnej dwóch bloków - jednego takiego umiarkowanego centrum i najchętniej chcielibyśmy budować go tymi, którymi dojdziemy do porozumienia. No i jednak bloku lewicowego. Połączenie wszystkich w jednym worku, co pokazały wybory europejskie, nie dało sukcesu. A to były wybory, w których opozycja powinna wygrywać - powiedział Jarubas.