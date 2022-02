"W klubie PiS jestem ciągle, w partii PiS nigdy nie byłem" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mówił senator Jan Maria Jackowski. Wczoraj pojawiła się informacja, że dziś senator ma zostać usunięty z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Gość Pawła Balinowskiego stwierdził natomiast, że do tej pory żadnej informacji w tej sprawie nie dostał. "Zadzwonili do mnie wczoraj po godz. 18 dziennikarze, gdy ukazała się informacja w PAP jakoby podjęto decyzję o wykluczeniu mnie z szeregów klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast nikt do mnie nie zadzwonił, nic mi oficjalnie więcej w tej sprawie nie wiadomo" - zapewnił Jackowski.

