"Przekonanie, że to minister Kościński jest sam odpowiedzialny za tę sytuację (bałagan z Polskim Ładem - przyp. red.), jest oczywistą nieprawdą. To nie ma żadnego związku z rzeczywistością" - tak dzisiejszą dymisję Tadeusza Kościńskiego z resortu finansów komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM socjolog prof. Jarosław Flis. "Główny problem polega na tym, że do dymisji powinien podać się Jarosław Kaczyński, a to akurat jest niewyobrażalne" - zauważył gość Pawła Balinowskiego.

