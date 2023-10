Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Schetyna, były lider Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ, obecnie kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu. Z byłym szefem polskiej dyplomacji omówimy m.in. dzisiejszą debatę w Parlamencie Europejskim na temat afery wizowej w Polsce.

Grzegorz Schetyna / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Zapytamy też jak Unia Europejska powinna rozwiązać problem nielegalnej migracji oraz kto jest winien ochłodzenia relacji polsko-ukraińskich. Czy w stosunkach z Kijowem mamy dziś dekoniunkturę, jak twierdzi obecny minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau?

Podczas rozmowy powrócimy ponadto do niedzielnego Marszu Miliona Serc w Warszawie. Dlaczego nie zaproszono pani Joanny z Krakowa, której historia stała się w lipcu impulsem do zwołania stołecznej demonstracji?

Porozmawiamy też o tym, czy liderzy Trzeciej Drogi: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia popełnili błąd, nie biorąc udziału w marszu.

