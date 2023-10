Mam nadzieję, że to będzie pierwsza wizyta, bo te pieniądze są bardzo Polsce potrzebne - zaznaczył Grabiec.

Jak dodał, potwierdziła to także reakcja rynków finansowych na wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych.

Rynki światowe bardzo liczą na to, że nowy rząd otworzy Polskę na fundusze unijne, że Polska zacznie się szybciej rozwijać, w związku z tym złoty rośnie w siłę, polskie firmy nabierają wartości, zwłaszcza te duże państwowe, bo inwestorzy liczą na to, że będą one lepiej zarządzane - wskazał polityk PO.

Kiedy wniosek o postawienie prezydenta Dudy przed Trybunałem Stanu?

Jan Grabiec podtrzymał także zapowiedź Koalicji Obywatelskiej postawienia przed Trybunałem stanu prezydenta Andrzeja Dudy.

Zobaczymy. Zobaczymy jak będzie wyglądała współpraca z panem prezydentem - powiedział rzecznik PO. Jeśli prezydent dołoży argumenty do tego, żeby ta procedura została wszczęta, to będziemy musieli to zrobić jak najszybciej. Jeśli natomiast prezydent będzie postępował zgodnie z literą konstytucji, to my też, w odpowiednim tempie, rozliczymy naruszanie konstytucji przez prezydenta Andrzeja Dudę. Proszę się o to nie obawiać - to jest nasze zobowiązanie, które zostanie zrealizowane - podkreślił Grabiec.