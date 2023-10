Okręg wyborczy nr 19, który obejmuje Warszawę, to obwód w którym od lat największe poparcie ma opozycja. To do niego spływają także wszystkie głosy z zagranicznych komisji. Paradoksalnie jednak liczba mandatów do zgarnięcia nie jest zbyt wysoka i wynosi - 20 mandatów do Sejmu oraz 4 do Senatu. Którzy kandydaci będą w tej kadencji reprezentować stolicę w parlamencie?

/ Radek Pietruszka / PAP Liderem Donald Tusk Z największą liczbą głosów w Warszawie do Sejmu wchodzi lider Platformy Obywatelskiej - Donald Tusk, który zdobył 583 634 głosów. Pobił on tym samym wynik wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która 4 lata temu zdobyła w stolicy 416 030 głosów w wyborach do parlamentu.



Poza tym Koalicję Obywatelską reprezentować będą jeszcze dotychczasowi posłowie: Aleksandra Gajewska, Michał Szczerba, Katarzyna Lubnauer, Urszula Zielińska, Katarzyna Piekarska, Klaudia Jachira, warszawska radna Dorota Łoboda, oraz ekonomista KO Andrzej Domański.



Do sejmu z list KO nie dostał się natomiast dotychczasowy poseł Paweł Poncyliusz. Z kolei z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu wchodzą: obecny Minister Kultury Piotr Gliński, wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz Marek Jakubiak. Mandat tracą natomiast Jarosław Krajewski i Paweł Lisiecki.

Trzech swoich kandydatów do Sejmu wprowadza w tej kadencji Trzecia Droga. Mandaty zdobyli: wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Michał Kobosko, poseł Władysław Teofil Bartoszewski oraz startujący z ostatniego miejsca na liście były poseł i założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru.



Tylu samu posłów będzie miała z tego okręgu Lewica, którą reprezentować będzie jej lider Adrian Zandberg, socjolożka Dorota Olko i posłanka Anna Maria Żukowska.

Ostatni mandat przypadł liderowi Konfederacji, Sławomirowi Mentzenowi.



Opozycyjna reprezentacja w Senacie Pakt Senacki, który zawarła demokratyczna opozycja rozbił w Warszawie bank. Wszystkie 4 mandaty w tym okręgu zgarnia dzięki temu opozycja. Z największą liczbą głosów - 628 442 - do Senatu wchodzi były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Drugi mandat zdobywa wicemarszałek sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, trzeci senator KO Marek Borowski, a czwarty Magdalena Biejat, która będzie reprezentować w Senacie Lewice.

Opracowanie: Renata Gaweł