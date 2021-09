„Służby nie realizują niczego, czego nie mogłyby realizować bez stanu wyjątkowo. W tej chwili natomiast minister Kamiński nie ma innego wyjścia, bo sytuacja jest gorsza, a poza tym, gdyby nie wnioskował o przedłużenie stanu wyjątkowego, udowodniłby, że nie był on potrzeby” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen bryg. Leszek Elas. Jak tłumaczył, „sytuacja jest gorsza”, ponieważ „nastąpiła eskalacja, także negatywnych, agresywnych zachowań ze strony białoruskiej”. Generał skrytykował zachowania strażników granicznych, którzy – według doniesień medialnych – mieli wypychać migrantów na stronę białoruską. Jego zdaniem, Polska nie chce pomocy od Frontexu, ponieważ ta organizacja z uwagą monitoruje zachowania funkcjonariuszy wobec migrantów.

Gen bryg. Leszek Elas, były Komendant Główny Straży Granicznej / Karolina Bereza / RMF FM

Generał Elas pytany był także o kwestię powiązań migrantów z polsko-białoruskiej granicy z terrorystami. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego KPRM Stanisław Żaryn pokazał dziś prezentację dotyczącą osób zatrzymanych przez polskie służby. Zatrzymany przez polskie służby obywatel Iraku Husham M.H. posiadał kontakty z osobą mającą związki z Państwem Islamskim - poinformował. Na zaprezentowanym slajdzie pokazany był częściowo wymazany numer telefonu, który - jak podał Żaryn - został zidentyfikowany, jako służący do kontaktowania się z "bojownikiem Państwa Islamskiego".

Wśród zdjęć pozyskanych od obywatela Afganistanu pokazane zostały egzekucje przez dekapitacje, a także ciała zamordowanych osób oraz zdjęcia arsenału broni maszynowej - dodał Żaryn.

Jak powiedział Stanisław Żaryn, osoby, które zostały przedstawione na prezentacji, zostały zidentyfikowane jako te, które "posiadają niebezpieczne powiązania".

Badaniu została poddana szczególna grupa, czyli młodzi mężczyźni. Tych mężczyzn na pewno wyselekcjonowano na podstawie wieku, czy okoliczności. Statystyka nam niewiele mówi, bo próba jest losowa - komentował te doniesienia na antenie RMF FM gen bryg. Leszek Elas.

Generał przekonywał, że - mimo że próba do badań była stosunkowo mała, przeanalizowano 200 osób na ponad 1 200 - te dane nie pozwalają na kwestionowanie tego, co mówi minister. Gen bryg. Elas stwierdził jednak, że interpretacja faktów może nie być właściwa. Interpretacja ministra, że te osoby są szkolone wynika z tego, co przy nich znaleziono - mówił i jak dodał, "niszczenie dokumentów, to zachowanie nagminne w przypadku prób przekraczania granicy". Zdaniem Generała Elasa, przyjęto stronniczy wniosek. Czy wolno tak robić? Wolno. Czy ten wniosek jest trafny? Niekoniecznie - skomentował.

