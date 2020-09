"To, kogo nasi partnerzy koalicyjni desygnują na stanowiska rządowe, to jest ich wewnętrzna kwestia i byłoby pewną niezręcznością z mojej strony, gdybym się w to wtrącał. Co do kwestii wicepremierów - to są decyzje polityczne z udziałem również pana premiera. Kiedy się te negocjacje zakończą, to wtedy pan premier przedstawi skład całościowy nowego gabinetu" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, komentując negocjacje koalicyjne Zjednoczonej Prawicy. "Punkt wyjściowy - 12 ministerstw jest obowiązujący. On oczywiście może się zmienić, ale zależy nam na zdecydowanym odchudzeniu rządu, na zdecydowanym zmniejszeniu liczby resortów" - stwierdził.

