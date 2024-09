Ja pracuję w serwisie "Życie warte jest rozmowy", który jest adresowany także do rodziców dzieci w kryzysie (...) ja znam tę narrację (...) ja w przeciwieństwie do rodzica w kryzysie czy do osoby, która jest sama w kryzysie (...) mam siłę i determinację, żeby szukać tej pomocy. Czasem zajmuje mi to więcej, czasem mniej czasu. (...) Ludzie często piszą: "Nie ma pomocy u nas, nie dostanę się". Kiedy prosimy, żeby podali nam nazwę miejscowości, kiedy dzwonimy, bo też sprawdzamy tą dostępność i przesyłamy później odpowiedź zwrotną, że sprawdziliśmy i wizyta u psychiatry jest za dwa i pół tygodnia, a psychoterapię, jeśli będzie takie skierowanie, można rozpocząć w ciągu czterech tygodni, to są bardzo zaskoczeni - odpowiedziała Lucyna Kicińska.

Ja nie mówię, że tak jest na terenie całego kraju i w każdej placówce, ale jeśli mówimy o reformie psychiatrii dzieci i młodzieży, to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz centra zdrowia psychicznego kolejne powstają w każdym miesiącu - dodała.

Jeżeli sobie wyobrazimy, że w tym miesiącu powstało pięć nowych ośrodków, to one mają zerowy termin oczekiwania na konsultację - podsumowała.

Gość Piotra Salaka przekonywała, że według ministerstwa zdrowia w Polsce średnio przypada 10,5 psychiatrów dzieci i młodzieży na 100 tys. dzieci. Tym samym przekroczyliśmy wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dla krajów wysoko rozwiniętych.

Jeżeli będziemy dalej produkowali psychiatrów, to oczywiście będziemy przewyższać ten współczynnik, tylko tak naprawdę powinniśmy zająć się czymś zupełnie innym - tym, żeby zapobiegać kryzysom, a nie, żeby tworzyć specjalistów, którzy po naszych różnych zaniechaniach będą dzieciom pomagali - stwierdziła ekspertka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Co robić, gdy zauważymy problem? "Bardzo ważne, aby powiedzieć to wprost"

Lucyna Kicińska przekonywała w RMF FM, że opieka w szpitalu psychiatrycznym to już sam szczyt piramidy pomocy. Pierwsze piętro pomocy to tzw. pierwsza pomoc emocjonalna, do której jest zdolny każdy z nas.