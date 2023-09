Prowadzący rozmowę Grzegorz Sroczyński dopytywał, dlaczego politycy "przekształcili kampanię wyborczą w toksyczne szambo" i komu najbardziej zależy na polaryzacji sytuacji.

Tą stroną, która chce najbardziej polaryzować, jest Prawo i Sprawiedliwość. Dzieje się tak dlatego, że PiS osiąga z tego korzyści wyborcze - stwierdził prezes IBRiS. Taka taktyka nie prowadzi jednak do pozyskiwania nowych wyborców.

Żeby z tą liczbą wyborców, którą posiada Prawo i Sprawiedliwość, osiągnąć dobry wynik, trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której do wyborów pójdzie mniej ludzi. Zahartowani, twardzi wyborcy stawią się niemal w komplecie. Chodzi o to, żeby po stronie opozycji doprowadzić do takiego zniechęcenia tych wyborców bardziej "letnich", żeby ci nasi (wyborcy PiS - przyp. red.) ważyli więcej - wyjaśnił Marcin Duma. Ale jak dodał: Żeby było symetrycznie, tę grę podejmuje także Koalicja Obywatelska. (...) To jest gra na bardzo wysokim poziomie emocji.

Partie, które mają zwarte elektoraty, (...) a tymi partiami są PiS i KO, mogą sobie pozwolić, żeby tych "letnich" wyborców zniechęcić do udziału w wyborach i na tym zyskać - uzupełnił szef IBRiS.

