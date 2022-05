"Jeżeli płace rosną o 14 proc, a inflacja o ponad 12 proc. to znaczy, że z roku na rok możemy kupić więcej o 2 proc., bo o tyle rosną tzw. realne wynagrodzenia. To, co się liczy dla budżetu przeciętnego Polaka, to różnica pomiędzy wzrostem jego dochodu a wzrostem cen w sklepach. Ta jest niewielka" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Adam Czerniak, kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej. "Już przeżywaliśmy sytuację, w której inflacja była dwucyfrowa - ponad 20-procentowa, wzrost wynagrodzeń też był ponad 20-procentowy. Wcale nie byliśmy szczęśliwi. Mówię tutaj o okresie transformacji" – dodał gość Marka Tejchmana. "Przy tak wysokiej inflacji i dynamice wynagrodzeń następuje spirala (…) Wzrost płac napędza wzrost cen" – tłumaczył. "Jak rząd zwiększa wydatki, dokłada się do spirali cenowo-płacowej" – zauważył Czerniak.