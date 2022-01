„W mojej ocenie powinny być wyciągnięte konsekwencje prawne w stosunku do tych osób, które niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym rozdysponowały kwotę 25 mln zł w taki sposób, który ewidentnie był niezgodny z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, a przede wszystkim z podstawowym zapisem artykułu 4 ustawy o CBA” – mówił o zakupie Pegasusa w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Bieńkowski.

Wideo youtube

Doradca w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli dopytywany o to, kto powinien ponieść konsekwencje za zakup Pegasusa, powiedział: "W stosunku do pana pełnomocnika ówczesnego Funduszu Sprawiedliwości pana Wosia, jak i w stosunku do szefa CBA skierowaliśmy zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszenie przez tych panów dyscypliny finansów publicznych".

Były szef policji podkreślił, że wymienił osoby, które zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym przekazały do służby specjalnej 25 mln zł. "Paradoksem było to, że księgowa w ministerstwie finansów, która obsługiwała Fundusz Sprawiedliwości, która nie miała dopuszczenia do informacji niejawnych, nie mogła przeczytać umowy, w oparciu o którą powinna zaksięgować i dokonać przelewu tych pieniędzy. I co? Dostała polecenie na piśmie, że ma to zrobić bez pytania" - dodał.