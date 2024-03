„7 kwietnia będą wybory i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy wszystkim pokazali, co myślimy o polityce Trzeciej Drogi. Pokazali im czerwoną kartkę. Nie ratujmy już tych, którzy nie chcą ratować kobiet” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Biedroń.

Wideo youtube

Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy przyznał, że wielu jego znajomych głosowało na Trzecią Drogę, tylko dlatego, że bali się, że TD nie przekroczy progu. Zdaniem europosła dziś nie trzeba ratować Trzeciej Drogi. "Ratujmy kobiety i ratujmy sprawę. Głosujmy za tymi, którzy są za prawem kobiet do przerywania ciąży" - namawiał.

Dyskusja na temat liberalizacji prawa aborcyjnego w koalicji rządzącej rozgorzała na nowo, gdy Szymon Hołownia powiedział, że chce, aby projekty dot. aborcji były rozpatrywane po pierwszej turze wyborów samorządowych. To spotkało się z ogromnym sprzeciwem Lewicy. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska napisała do Hołowni: "Wyp...aj". Jak ten wpis ocenił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM? "Nie podpisałbym się pod tweetem Anny Marii Żukowskiej do Szymona Hołowni. Ale te same słowa (o tym, że Szymon Hołownia to "dziaders", "tchórz", "morderca kobiet") niepublicznie pewnie wielu z nas wypowiada. To jest emocja, którą żyje ulica i żyją miliony Polek, które czują się oszukane przez marszałka Sejmu, który obiecał, że w tych sprawach będziemy jednoznaczni. Że nie będzie szukał w tej sprawie Trzeciej Drogi, bo można być za aborcją albo przeciw" - stwierdził Biedroń.

Biedroń o Trzeciej Drodze: Wyjdą na cieniasów

Na pytanie dlaczego Lewica nie będzie konsekwentna i nie zagrozi zerwaniem koalicji ws. aborcji, mówił: "Bo jesteśmy odpowiedzialni, bo ta koalicja jest budowana na bardzo szerokiej formule współpracy w wielu aspektach. Nie chodzi o jedną kwestię, chodzi o współpracę w wielu różnych sferach. Ludzie nie po to głosowali na nas 15 października, żeby się poddać".

Grzegorz Sroczyński zwrócił uwagę, że zagrożeniem koalicji ws. składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zagroziła Trzecia Droga. "W tej sprawie wyjdą na cieniasów, bo oczywiście nie zerwą tej koalicji, jeśli nie będzie zgody co do składki. To są tylko i wyłącznie takie zapowiedzi (...). Ja ostrzegam wszystkich tych, którzy są napaleni na zrywanie koalicji - kubeł zimnej wody na ostudzenie także dla tych, którzy w internecie dają wpisy pełne wulgaryzmów" - komentował europoseł.

Duda i Tusk razem w Waszyngtonie. "Szkoda, że to prezydent USA musiał ich wezwać na dywanik"

W dalszej części rozmowy Robert Biedroń ocenił, że wspólna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie jest niezwykle ważna. Zdaniem europosła jest to dobry sygnał. "Panowie przez wiele lat okładali się łopatkami po głowach. Dzisiaj jadą razem do Waszyngtonu. Szkoda tylko, że to prezydent USA musiał ich wezwać na dywanik, żeby w tych sprawach (bezpieczeństwa - RMF FM) mogli próbować się dogadywać" - mówił.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy wyraził opinię, wspólna wizyta była sygnałem od administracji Bidena, aby Polacy szukali tego, co ich łączy. Podkreślił, że w sprawie bezpieczeństwa Polski politycy powinni ze sobą współpracować.

Biedroń za stworzeniem europejskiej armii

Szef BBN-u Jacek Siewiera powiedział, że Polska ma 3 lata na przygotowanie się do wojny. Czy zdaniem gościa RMF FM polscy politycy powinni straszyć ludzi wojną? "Polscy politycy powinni przede wszystkim przygotować nas na najgorsze scenariusze. Takim scenariuszem byłby konflikt i wojna" - mówił Biedroń. Europoseł ocenił, że takie przygotowania miałyby polegać na współpracy w kwestii bezpieczeństwa, współpracy w NATO i budowie silnej UE. Podkreślił, że Lewica jest za stworzeniem armii europejskiej.

"Unia Europejska musi nabrać inicjatywy, sprawczości, jeśli chodzi o kwestie związane z obronnością, bezpieczeństwem. Szybciej i bardziej skutecznie reagować. Lewica o tym mówiła od lat, na szczęście prawica też się do tego przekonuje. Mam nadzieję, że oprócz komisarza ds. obronności zaczniemy rozmawiać o wspólnej armii, o wspólnym zarządzaniu jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i podejmowaniu decyzji większością głosów, a nie jednogłośnie, bo znów się znajdzie jakiś Orban, który będzie blokował pomoc dla Ukrainy" - mówił polityk.