Aborcja będzie bezpieczna, bezpłatna i legalna do 12 tygodnia ciąży - zadeklarowały Katarzyna Kotula i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szefowe dwóch ministerstw zapowiadają, że zmiany w przepisach zostaną wprowadzone w tej kadencji Sejmu.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Robert Biedroń / Rafał Guz / PAP

Podczas konwencji wyborczej Lewicy minister ds. równości Katarzyna Kotula stwierdziła, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia - podejmując decyzję, by projekty dotyczące aborcji były procedowane w Sejmie 11 kwietnia, tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych - ukradł kobietom ich święto, dzień kobiet.

Kotula przypomniała, że Lewica pierwszego dnia nowej kadencji Sejmu złożyła dwa projekty ws. aborcji - dekryminalizujący aborcję i liberalizujący prawo aborcyjne. "A potem przyszedł jakiś smutny pan i powiedział, że nie teraz, że jesteśmy radykalne, że to nie jest dobry moment, że to nie są dobre emocje. My się nie poddamy i dowieziemy sprawę liberalizacji prawa aborcyjnego w tej kadencji do końca" - zapewniła.

Zdaniem Kotuli, kwietniowe wybory samorządowe będą także batalią o prawa kobiet. Podkreśliła, że na listach Lewicy znajdą się kandydatki, które będę pilnowały praw kobiet w samorządach w całej Polsce.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że jeszcze w tej kadencji aborcja będzie bezpieczna, bezpłatna i legalna do 12 tygodnia ciąży.

Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła też o problemie mam wcześniaków. Jak przyznała, ta grupa kobiet zwróciła uwagę, że zaraz po narodzinach dziecka rozpoczął się urlop macierzyński, mimo iż przez długie tygodnie musiały przebywać w szpitalu. Postulowały one, by urlop macierzyński rozpoczął się już po zakończeniu hospitalizacji.

Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że jeszcze tej wiosny będzie gotowy projekt ustawy, który wydłuży urlop macierzyński dla mam wcześniaków albo hospitalizowanych po narodzinach.

Mówiła też o walce z luką emerytalną. "Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego, ale będziemy zachęcać kobiety do tego, żeby pracowały dłużej, jeżeli mają na to ochotę". Dziemianowicz-Bąk zadeklarowała, że "odpowiednie ustawy są już szykowane". Nie podała jednak szczegółów tych projektów.