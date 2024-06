Gajewska była też pytana o dzisiejsze słowa sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z grudnia ub.r. prawomocnie skazujący Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz wcześniejszy wyrok Sądu Najwyższego z czerwca ub.r. uchylający umorzenie sprawy b. szefów CBA mogą nosić znamiona zbrodni sądowej - ocenił Święczkowski.

Czegoś innego można spodziewać się po przedstawicielach tego tzw. Trybunału Konstytucyjnego. Priorytetem jest to, żeby doprowadzić do ustabilizowania sytuacji, żeby nie było wątpliwości czy TK w takiej formie może czy nie powinien obradować i cokolwiek ustalać - mówiła.

To nie jest tak, że nic nie zrobiliśmy. To jest tak, że pewne działania są blokowane przez prezydenta. My bardzo byśmy chcieli doprowadzić do sytuacji, w której ład i porządek prawny zostanie przywrócony. Życzylibyśmy sobie, żeby prezydent współpracował przy tych kwestiach - dodała.