„Nie uważam, żeby tam (w stadninie w Janowie Podlaskim - przyp.red.) było wszystko w porządku, dlatego wysłałem tam Głównego Lekarza Weterynarii i kontrolę z instytutu weterynarii w Puławach, najlepszych polskich specjalistów” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. „Stwierdzili, że konie są w dobrym stanie, są zdrowe, zostały wykonane zabiegi, których z powodu koronawirusa nie można było przeprowadzić” – dodał.

Pytany o wyniki finansowe stadniny powiedział, że "wszyscy opierają się na plotkach". Wyniki finansowe dużych gospodarstw skarbowych, które utrzymują zasoby genetycznie określonych gatunków są w dużej mierze bliskie zera lub ujemne. W Janowie wyniki dobre były raz - w 2015 roku, kiedy pan Trela sprzedał najlepszą polską klacz. Wtedy wynik był bardzo dobry i wszyscy się do tego wyniku odnoszą - mówił.



Wynik jest ujemny, natomiast do końca czerwca będą analizy finansowe i wtedy dostanie pan precyzyjną odpowiedź - powiedział.

Dopytywany, czy straty mogą wynieść 5-7 mld zł, odpowiedział, że to nieprawda. Ma pan jakieś konkretne pytania do mnie? Bo zaczyna być rozmowa bardzo nieprzyjemna i mogę być wobec pana nieprzyjemny - mówił Ardanowski.

Marcin Zaborski pytał także ministra o testy na koronawirusa dla pracowników sezonowych.

Jest wprowadzona kategoria pomocnika rolnika i rolnicy płacą za tych pracowników składkę wypadkowo-chorobową. Ci ludzi są w polskich systemie zabezpieczania społecznego i przebywając w Polsce mogą mieć te testy opłacone przez NFZ - mówił minister. Dodał, że państwo jest gotowe wykonać test "każdemu ubezpieczonemu". Nie wie jednak, ile dokładniej osób przyjedzie. W ciągu całego poprzedniego roku było to 68 tys. osób - mówił.

Na uwagę, że na bezpłatne testy nie mogą liczyć nauczyciele, Ardanowski powiedział, że "pracownicy sezonowi przyjeżdżają też po to, by nauczyciele mieli co jeść", bo część zbiorów w Polsce jest uzależniona od siły roboczej. Wystąpiłem również z apelem do Polaków, którzy pozostają bez pracy, nie mają prawa do zasiłku, czy też młodzież lub nauczycieli, którzy nie będą pracowali, żeby przez te kilka-kilkanaście dni popracowali u rolników - dodał.