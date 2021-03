Jeżdżą po kraju i odbierają punkty. W lidze VTB pokonują przeciwników, którzy jeszcze niedawno byli poza zasięgiem. Do fazy play-off w krajowej Energa Basket Lidze przystępują z pozycji lidera. Enea Zastal BC Zielona Góra jest koszykarskim hegemonem w Polsce. Autorem sukcesu jest chorwacki trener Žan Tabak. Mimo trwającej przebudowy drużyny, tak poukładał zespół, że stworzył maszynę do wygrywania spotkań.

Koszarek: Nie powiem, jak mocny jest Zastal, bo to się zemści Karolina Bereza / RMF FM

Jednym z ważniejszych trybików w tej maszynie jest Łukasz Koszarek - najstarszy i najbardziej doświadczony zawodnik Zastalu. Jeszcze rok temu nie marzył nawet, że jego drużyna pokona piekielnie mocny zespół CSKA Moskwa!

To jakaś abstrakcja. To są chwile, które będzie pamiętać się do końca kariery. Szczególnie, że w tym momencie też mieliśmy swoje problemy - mówi Łukasz Koszarek.

Co chce osiągnąć w lidze VTB? Co czuł, gdy musiał rozegrać mecz dzień po dniu? Czy wybiera się na sportową emeryturę? O tym wszystkim opowiedział w rozmowie z Pawłem Pawłowskim