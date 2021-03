LeBron James skręcił kostkę w przegranym przez jego Los Angeles Lakers 94:99 meczu z Atlantą Hawks. Nie wiadomo jeszcze, jak długo słynny koszykarz będzie musiał pauzować.

LeBron James / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

W drugiej kwarcie w walce o piłkę z Salomonem Hillem z Hawks LeBron James upadł na parkiet i złapał się za nogę. Badania wykazały skręcenie kostki.

36-letni koszykarz, wielokrotny mistrz NBA i MVP rozgrywek, ostatnio był w znakomitej formie. Kilka dni temu zanotował 99. triple-double w karierze, ale na 100. będzie musiał poczekać.



"Nic nie złości i nie smuci mnie bardziej niż to, że nie jestem dostępny dla moich kolegów z drużyny!" - napisał LeBron James na Twitterze. "Jestem teraz zraniony wewnątrz i na zewnątrz. Zaczynam drogę do powrotu do zdrowia. Wrócę wkrótce, tak jakby nic się nie stało" - dodał.