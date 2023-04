W kwietniu minęła 30. rocznica pojawienia się RMF FM w aglomeracji śląskiej. Prace przygotowawcze, poszukiwanie siedziby, instalacja anten nadawczych miały miejsce w listopadzie i grudniu 1992 roku, zaś remont pomieszczeń i budowa studia trwała do wiosny 1993 roku. Mimo że radio RMF FM nie miało jeszcze ogólnopolskiej koncesji na nadawanie, to szefostwo stacji postanowiło eksperymentalnie uruchomić pierwszy lokalny oddział, by zdobyć doświadczenie, sprawdzić systemy emisyjne i przygotować się do budowy sieci ogólnokrajowej, gdzie oddziały lokalne miały odegrać kluczową rolę. Poza tym młoda ambitna stacja chciała uprzedzić konkurencję i pojawić się w najważniejszym regionie w Polsce, bo każdy z radiowców w Polsce wiedział, że „kto ma Śląsk, ten ma …słuchalność”.

Dach siedziby RMF FM w wieżowcu przy ul. Francuskiej / Archiwum RMF FM

Początki

Koncepcja rozszyć lokalnych ściągnięta przez Stanisława Tyczyńskiego z Francji miała dać nowej stacji znaczącą przewagę nad konkurencją. W listopadzie 1992 roku sygnał stacji pojawił się na satelicie ASTRA 1A na podnośnych kanału MTV EUROPE, ale w tamtym czasie niewielu zastanawiało się, jak było możliwe dosyłanie z Polski sygnału stacji do odległych miejsc w Europie (stacja bazowa ASTRY miała siedzibę w Luksemburgu).

Do tego celu, jak również potem do dosyłu sygnałów do kolejnych stacji lokalnych służyła transmisja poprzez zawieszoną nisko nad Oceanem Atlantyckim amerykańską satelitę PanAmSat. Mała lokalna stacja radiowa w Krakowie stała się tym samy wielką dostępną w całej Europie stacją satelitarną. Dodatkowo, sygnał z PanAmSat mógł być dosyłany do każdego nadajnika na obszarze całej Polski, ale żeby to sprawdzić i żeby automatycznie uruchamiać programy lokalne, trzeba było doświadczalnie zweryfikować całość koncepcji. Położony blisko Krakowa oddział w Katowicach doskonale się do tego nadawał. Znaleziona przez Pawła Czopa z działu reklamy lokalizacja w budynku przy Francuskiej 70 okazała się strzałem w dziesiątkę. Na dachu tego wysokiego budynku w grudniu 1992 roku przy siarczystym mrozie zamontowano anteny i uruchomiono nadawanie. Dotychczas słyszalny wyłącznie na terenie Zagłębia sygnał RMF FM z Krakowa, od teraz był dostępny dla wszystkich słuchaczy na Śląsku i w Zagłębiu.



Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny - na pierwszym planie Marcin Buczek / Archiwum RMF FM

Do budowy oddziału z Krakowa oddelegowano dwie osoby, dziennikarza Stanisława Smółkę do nadzoru nad budową i szkolenia dziennikarzy oraz Pawła Czopa, młodego wówczas handlowca z działu reklamy w Krakowie, którego zadaniem było zbudowanie działu handlowego.

Zespół redakcyjny - Mirosław Cichy i Krzysztof Kuś / Archiwum RMF FM

Na miejscu do współpracy przy organizacji redakcji pozyskano doświadczonego radiowca z Radia Katowice Wojciecha Paculę oraz młodego Mirka Cichego. Wkrótce pojawili się kolejni młodzi dziennikarze - Grzegorz Kuczek, Adam Grabałowski i Marcin Buczek. Wiosną 1993 roku pracę w redakcji zaczęła Ewa Kwaśny i Celina Witas, a latem tego samego roku dziennikarzem katowickiego oddziału został Przemysław Marzec. Rok po otwarciu z oddziału odeszli Pacula i Cichy, a szefem redakcji został Stanisław Smółka. W ciągu kilku następnych lat wielokrotnie zmieniali się pracujący w oddziale dziennikarze. Byli wśród nich między innymi: Violetta Porowska, Magdalena Szymańska, Jacek Bazan, Dariusz Bohatkiewicz, Marcin Helbin, Adam Grzesik, Piotr Konarski i Anna Talarek. RMF FM miał także biuro w Bielsku-Białej - od 1995 r. jedyną dziennikarką była tam Danuta Kubaszek. Ważnym człowiekiem w stacji był od 1995 roku kierowca samochodu reporterskiego Marek Adamik, który jak nikt inny potrafił pomagać w pracy dziennikarzom.

W 2001 roku oddziały lokalne RMF FM przestały istnieć. Takie były konsekwencje decyzji KRRiT, która nie zgodziła się na nadawanie wiadomości z regionów. Z tego powodu większość dziennikarzy została zwolniona, a studia zamknięte. W redakcji RMF FM Katowice, która nadal była przy ul. Francuskiej 70, zostało tylko trzech dziennikarzy: Marcin Buczek, Tomasz Maszczyk i Przemysław Marzec. Kiedy ten ostatni został najpierw przeniesiony do Warszawy, a w grudniu 2007 r. został korespondentem RMF FM w Moskwie, w katowickiej redakcji pozostał niezmiennie Marcin Buczek, który pracuje w stacji prawie od samego początku, a także kolejno Aneta Goduńska i Tomasz Bandura. Drugim reporterem RMF FM w Aglomeracji Śląskiej był Piotr Glinkowski, który rozpoczął pracę w marcu 2009 r., a po kilku latach przeniósł się do warszawskiego oddziału RMF FM. Na jego miejsce zatrudniony został Krzysztof Wojdowski. Na Górnym Śląsku pracował niecały rok. W marcu 2012 roku do redakcji dołączyła Anna Kropaczek. Obecnie w oddziale RMF FM pracują trzy osoby: Anna Kropaczek, Marcin Buczek i Wojciech Marczyk. Dodatkowo każdego poranka ze studia w Katowicach pracuje Mariusz Kałamaga, jeden z prowadzących "Wstawaj szkoda dnia".



Reklama, promocja i technika

Siedziba RMF FM w Katowicach / Archiwum RMF FM

Od samego początku budowy oddziału niezbędnym elementem był dział reklamy i promocji. Już wtedy rynek reklamowy na Śląsku i w Zagłębiu był znaczący, choć świadomość marketingowa właścicieli firm była jeszcze ograniczona, a większość klientów wydawała pieniądze na reklamę w Radiu Katowice. Małgorzata Kuś, a potem Zdzisław Skrobol byli pierwszymi handlowcami, którzy z pomocą doświadczonego już z Krakowa handlowca Pawła Czopa, zaczęli budować pozycję i wiarygodność RMF FM wśród klientów stacji. Tak jak w przypadku Krakowa, tak samo na Śląsku do perfekcji opanowano rozliczenia handlowe w postaci barteru. Barter stał się na początku ważnym sposobem zaopatrywania oddziału, a potem także centrali w Krakowie w różnego rodzaju artykuły i usługi, szczególnie cenne były pozyskane w barterze samochody służbowe.

Od 1993 roku Śląsk i Zagłębie stały się też miejscem organizowania imprez promocyjnych. Za tę sferę odpowiedzialny był Zbyszko Miska, najpierw dziennikarz, a w późniejszym okresie szef lokalnej promocji stacji. Od początku istnienia oddział w Katowicach prowadził aktywną działalność promocyjną współpracując z lokalnymi dziennikami, z lokalną telewizją, kinami, teatrami, organizacjami kulturalnymi, a także władzami śląskich miast. Katowicki oddział RMF FM obejmował patronatem medialnym najróżniejsze imprezy muzyczne, kulturalne i sportowe, wiele z nich odbywało się w katowickim Spodku i Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń początku oddziału był zorganizowany we współpracy z MTV Europe koncert zespołu HEY . W październiku 1994 roku to ważne muzyczne wydarzenie miało miejsce w katowickim Spodku.

Wreszcie to na Śląsku odbywały się najważniejsze radiowe wydarzenia jak Inwazja Mocy, Mundial FM, Olimpiada FM, to tu w 1997 roku w trakcie Inwazji Mocy zaczął się dramat powodzi i wtedy najbardziej spektakularna impreza RMF FM zmieniła się na 2 tygodnie w "Inwazję po...Mocy" niosąc pomoc poszkodowanym.

Oddział w Katowicach był od samego początku poletkiem doświadczalnym zaawansowanej techniki radiowej i komunikacyjnej, dzięki czemu możliwe były "rozszycia programowe". Nad stanem działania urządzeń technicznych czuwał od samego początku Krzysztof Kuś, który w późniejszym czasie dołączył także do ekipy sprzedaży reklam.



In Memoriam

Stanisław Smółka / Archiwum RMF FM

Spośród pracowników oddziału w Katowicach w ostatnich latach pożegnaliśmy trzech kolegów. W lutym 2010 roku po długiej chorobie odszedł Stasiu Smółka, dla którego budowa oddziału RMF FM na Śląsku była najważniejszym wyzwaniem lat 90. 11 lat później także w lutym zmarł Tomek Maszczyk, początkowo reporter w Częstochowie, po 2001 roku w Katowicach. W 1996 roku w trakcie Inwazji Mocy Tomek był uczestnikiem groźnego wypadku lotniczego, helikopter RMF FM spadł na ziemię, pilot zmarł, Tomek cudem przeżył doznając niewielkich obrażeń. Od 2006 roku był śląskim reporterem Radia Zet.

Tragiczna informacja dotarła do nas w sierpniu ubiegłego roku - nagle zmarł Przemek Marzec, reporter lokalny w Katowicach, potem wojenny, wreszcie korespondent w Moskwie. Po powrocie z Moskwy w 2020 roku próbował odnaleźć się na nowo w polskiej rzeczywistości, ale nie udało się. Przemka pożegnaliśmy 22 września 2022 roku na Cmentarzu w Katowicach przy ul. Francuskiej, nieopodal siedziby oddziału.

Pamiętamy. Przyjaciele z RMF FM



Reportaż rocznicowy

Po 30 latach od powstania oddziału zaprosiliśmy do wspomnień Pawła Czopa, który znalazł siedzibę przy Francuskiej, Mirka Cichego wspominającego swoje dwa szalone lata z samego początku działania oddziału oraz Gosię Kuś opowiadającą o samych początkach reklamy lokalnej na Śląsku i w Zagłębiu. Część wywiadów przeprowadziła w ramach swojego stażu Zosia Stasik, młoda mieszkanka Śląska, studentka Uniwersytetu Śląskiego, dużo młodsza od oddziału. W reportażu pojawiły się też wypowiedzi nagrane w 2009 roku w ramach przygotowań do obchodów 20-lecia RMF FM. O zaangażowaniu Stasia Smółki w budowę oddziału opowiada w reportażu jego żona Justyna, zaś najzabawniejszą oddziałową anegdotę opowiedział Tomek Berezowski, ówczesny szef techniki, człowiek, bez którego nie byłaby możliwa obecność RMF FM na satelitach i w oddziałach. O mroźnym grudniowym dniu w grudniu 1992 roku mówi Krzysiu Mazurkiewicz, to wtedy na dachu oddziału montował antenę nadawczą w asyście prezesa stacji Stanisława Tyczyńskiego. O swoich początkach mówią też Ewa Kwaśny i Marcin Buczek, dziennikarze, którzy pracują w stacji bez przerwy od 30 lat, a oboje zaczynali w Katowicach.

Zobacz reportaż z okazji 30-lecia oddziału RMF FM w Katowicach:



Na zakończenie

Siedziba RMF FM w Katowicach dziś / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Po 33 latach działania RMF FM w Polsce nie ma wątpliwości, że sukces ogólnopolski największej polskiej stacji radiowej nie byłby możliwy bez sukcesu na Śląsku i w Zagłębiu. My lubimy Śląsk, a Śląsk lubi nas - mówi w reportażu Ewa Kwaśny i ma całkowitą rację. Budowa pierwszego wzorcowego oddziału RMF FM w Katowicach dała RMF-owi niezbędną wiedzę i doświadczenie w budowaniu kolejnych oddziałów. Dzięki temu doświadczeniu tuż po otrzymaniu koncesji w maju 1994 roku lokalna stacja z Krakowa była w stanie w ciągu zaledwie 2 kolejnych lat zbudować sieć 15 oddziałów w całej Polsce i sprawnie funkcjonować w tym układzie do 2001 roku, kiedy to przez polityczną i niesprawiedliwą decyzję KRRiT los oddziałów RMF FM został przypieczętowany.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze jedną ważną cechę oddziału w Katowicach. To pierwszy i jedyny poza Krakowem oddział RMF FM, który od samego początku bez żadnej przerwy działa pod tym samym adresem - ul. Francuska 70 w Katowicach.

Pozdrawiamy wszystkich byłych i obecnych pracowników oddziału, a szczególnie ciepło myślimy o słuchaczach RMF FM ze Śląska i Zagłębia, bez których to ostatnie 30-lecie nie byłoby możliwe.