16 kwietnia 2021 roku minęła 30. rocznica pierwszego notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(Zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Bieżące informacje z giełdy pojawiły się w RMF FM jesienią 1993 roku. We współpracy z krakowskim Domem Maklerskim Penetrator notowania giełdowe prezentowane były w Faktach, zaś komentarzy do sesji udzielali różni maklerzy i eksperci od rynków giełdowych. Jednak forma prezentowania tych komentarzy była daleka od wymagań młodej, dynamicznej stacji radowej jaką było radio RMF FM.

Na szczęście pojawił się młody obiecujący współpracownik radia, który przejął obowiązek prezentowania komentarzy giełdowych na antenie i wyniósł tę sztukę na same wyżyny. Konrad Dębogórski, z wykształcenia aktor, z doświadczenia początkujący pracownik Domu Maklerskiego idealnie wpasował się w klimat i język stacji, zaś jego styl na długo przyćmił inne tego typu pozycje w konkurencyjnych stacjach. Złośliwi mówili, że był to najlepszy w Polsce giełdowy komentarz w radiu, za to robiony przez jednego z najmniej kompetentnych w dziedzinie giełdy dziennikarza.

Komentarze giełdowe stały się prekursorem późniejszych Faktów ekonomicznych w RMF FM.

Po prawie 30 latach w rozmowie z RMF FM, Konrad Dębogórski, jak zwykle żywiołowo i zabawnie wspomina tamte czasy.

Wideo youtube

