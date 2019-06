Wczoraj, ok. 14.00 w klasztorze ojców jezuitów przy parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, która jest zarazem sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Nowym Sączu, życie odebrał sobie o. Piotr Matejski. Dokonał tego za pomocą broni palnej, którą posiadał legalnie. Należał bowiem do klubu strzeleckiego. Według jego współbraci zostawił dwa listy pożegnalne. Jeden do władz zakonnych, drugi do rodziny.

