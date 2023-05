Nadwyrężenie kostki w decydującym secie

W decydującym secie przy stanie 2:2 przerwa medyczna potrzebna była Hiszpance, która potknęła się przy jednej z akcji i nadwyrężyła kostkę. Wróciła na kort, jednak nie była już w stanie nawiązać wyrównanej walki z Linette, która wygrała 6:2.

Chciałam sprawić, żeby rywalka dużo biegała, ale ona dobrze na to odpowiedziała, więc musiałam być nieco bardziej agresywna. Kluczem do zwycięstwa było wybranie odpowiedniej piłki do przyspieszenia - powiedziała Polka w krótkiej rozmowie na korcie po meczu.

Z kim teraz zagra Linette?

Rywalką najwyżej rozstawionej tenisistki w drugiej rundzie będzie Anastazja Pawluczenkowa, która wyeliminowała rodaczkę Angelinę Gabujewą 6:3, 6:1. Linette mierzyła się z nią dotychczas tylko raz, podczas igrzysk olimpijskich w Rio De Janeiro - przegrała wówczas 0:6, 3:6.

W pierwszej rundzie debla odpadła Alicja Rosolska, która grała w parze właśnie z Bucsą. Polka i Hiszpanka przegrały z Amerykankami Sophie Chang i Angelą Kulikov 6:4, 3:6, 6-10.

Turniej w Strasburgu poprzedza rozpoczynający się w niedzielę w Paryżu wielkoszlemowy French Open.