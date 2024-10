Zakaz sprzedaży alkoholu przez internet coraz bliżej. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na pomysł resortu zdrowia reaguje branża winiarska. Według niej zakaz nie rozwiąże problemu, o którym jest mowa w ustawie.

Właściciele winnic jasno wskazują, że te przepisy uderzą w setki polskich przedsiębiorców, a na zmianach skorzystają zagraniczni producenci. Według Oskara Gowina z Winnicy Dwórzno zakaz nie rozwiąże problemu, o którym jest mowa w ustawie.

Problem z nałogiem nie wynika z tego, że ludzie kupują alkohol przez internet, tylko raczej idą do pierwszego lepszego sklepu osiedlowego i kupują najtańszy alkohol w najmniejszej dostępniej pojemności po to, żeby mieć go już. Kiedy kupujemy alkohol przez internet, to wtedy musimy poczekać przynajmniej dobę, żeby ten alkohol nam przywieziono - tłumaczy w rozmowie z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.

Branża winiarska czeka na reakcję ministerstwa rolnictwa. Z kolei jak powiedział naszemu dziennikarzowi wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, projekt nie ma poparcia wszystkich ministerstw.

Nasz projekt jest dość daleko idący i radykalny. Są uwagi różnych ministerstw w tym zakresie i będziemy swoje stanowiska uzgadniać - mówi.

Według informacji naszego reportera Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe na rozmowę z branżą winiarską w sprawie sprzedaży alkoholu przez internet. Jeszcze na początku września resort był za uregulowaniem przepisów, które ułatwią taką formę handlu.

MZ chce zakazać sprzedaży alkoholu przez internet oraz w postaci innej niż płynna

9 października wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia zapowiedział zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To odpowiedź m.in. na wprowadzenie do sprzedaży tzw. alkotubek, których opakowania przypominają musy owocowe przeznaczone dla dzieci.

Konieczny powiedział, że Ministerstwo Zdrowia proponuje zakaz wprowadzania do obrotu alkoholu w postaci innej niż płynna; alkohol nie będzie mógł przyjmować postaci musu, żelu czy kryształków alkoholowych.

Uregulowany ma zostać wygląd opakowania, w którym sprzedawany jest alkohol. Konieczny wyjaśnił, że wygląd i treść informacji na opakowaniu alkoholu nie może sugerować, że produkt jest czymś innym.

Kolejna propozycja Ministerstwa Zdrowia zakłada, że alkohol w opakowaniach o pojemności do 300 ml będzie mógł być sprzedawany w opakowaniach wykonanych wyłącznie ze szkła lub metalu.

200 ml to za mało - dodał Konieczny, odnosząc się do propozycji resortu rolnictwa, który zaproponował, aby alkohol w opakowaniach do 200 ml trafiał do obrotu tylko w butelkach albo puszkach.

Wiceminister zdrowia powiedział, że w przypadku tzw. alkotubek ustawa o wychowaniu w trzeźwości okazała się niewystarczająca - przepisy nie pozwalały na interwencję, bo opakowania spełniały wymogi określone w ustawie.

Resort zdrowia proponuje także jednoznaczne określenie, że "sprzedaż detaliczna alkoholu przez internet jest zakazana". Konieczny powołał się na badania, z których wynika, że sprzedaż alkoholu przez internet sprzyja zachowaniom impulsywnym.

Konieczny zaznaczył, że MZ proponuje także przepisy karne za złamanie zakazów.

Ostrzejsze kary za nielegalną reklamę i promocję alkoholu?

Zmienione miałyby zostać przepisy dotyczące promocji napojów alkoholowych. Resort zdrowia chce zaostrzyć kary za nielegalną reklamę i promocję alkoholu: z 10 tys. zł do 500 tys. zł i z 20 tys. zł do 750 tys. zł. Za złamanie zakazu miałoby też grozić ograniczenie wolności.

Konieczny ocenił, że instytucje w sprawie reklamy alkoholu reagują obecnie nieadekwatnie.

Kolejne propozycje zakładają, że sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych będzie zakazana w godzinach 22-6. Sprzedawca w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego, będzie miał obowiązek zażądania dokumentu potwierdzającego wiek.

Konieczny powiedział, że propozycja resortu zdrowia zmian w ustawie o wychowaniu trzeźwości jest gotowa i została skierowana do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.