​Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys awansowali do półfinału debla turnieju tenisowego ATP w Bazylei. W piątek pokonali rozstawionych z numerem jeden Chorwata Ivana Dodiga i Amerykanina Austina Krajicka 6:3, 3:6, 10-7.

Hugo Nys (L) i Jan Zieliński (P) / Marcin Cholewiński / PAP

To wielki sukces polsko-monakijskiej pary. Rozstawieni z numerem jeden Chorwat i Amerykanin mogą pochwalić się w tym roku triumfem we French Open czy półfinałem US Open.

To właśnie w ćwierćfinale nowojorskiego turnieju chorwacko-amerykańska para okazała się lepsza od Zielińskiego i Nysa, których pokonała 6:4, 2:6, 6:3.

Dzisiejsze spotkanie było zacięte od samego początku. W pierwszym secie Polakowi i Monakijczykowi udało się przełamać rywali w czwartym gemie. Tej przewagi już nie zaprzepaścili i wygrali 6:3.

Druga partia miała podobny przebieg, tyle, że inne było zakończenie. Chorwat i Amerykanin również przełamali "naszą" parę w czwartym gemie i wygrali w takim samym stosunku.

W super tie-breaku lepsi okazali się Zieliński i Nys, którzy wygrali 10-7. Tym samym tenisiści przedłużyli swoje szanse gry w ATP Finals w Turynie.

W półfinale rywalami polsko-monakijskiej pary będą rozstawieni z "czwórką" Brytyjczyk Jamie Murray i Nowozelandczyk Michael Venus.

Z Polaków w singlu w Bazylei gra Hubert Hurkacz, który w piątek w ćwierćfinale zmierzy się z Holendrem Tallonem Griekspoorem.

Wynik meczu 1/4 finału debla:

Jan Zieliński, Hugo Nys (Polska, Monako) - Ivan Dodig, Austin Krajicek (Chorwacja, USA, 1) 6:3, 3:6, 10-7.