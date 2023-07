​Iga Świątek utrzymała pozycję liderki w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek, mimo że w wielkoszlemowym Wimbledonie odpadła w ćwierćfinale. Białorusinka Aryna Sabalenka dzięki awansowi do półfinału tej imprezy zmniejszyła stratę do Polki do 470 punktów. W rankingu mężczyzn wciąż na czele jest Carlos Alcaraz.