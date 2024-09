W kolejnym wpisie poinformował, że od trzech dni "męczy go jeden dziennikarz". "Telefony, WhatsApp i tak dalej. Więc żeby dał święty spokój, to podpowiem. Żadnych zarzutów, tylko wymyślony polityczny zarzucik. Żadnych zabezpieczeń, tylko dzień dobry i do widzenia. Może to go uspokoi" - stwierdził.

Jeden z najlepszych piłkarzy w historii Zbigniew Boniek to jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Mało tego - w 2004 roku znalazł się na ogłoszonej przez FIFA liście stu najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Piłkarską karierę zaczynał w Zawiszy Bydgoszcz, z której przeszedł do Widzewa Łódź. Tam spędził siedem lat, a potem przeniósł się do Włoch - grał najpierw w Juventusie, a następnie w Romie. Z orzełkiem na piersi występował w latach 1976-1988; w tym czasie w kadrze narodowej rozegrał 80 meczów, w których strzelił 24 gole. Po zakończeniu kariery piłkarskiej był m.in. selekcjonerem reprezentacji Polski, a w latach 2012-2021 prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2021 roku jest wiceprezydentem UEFA.