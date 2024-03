Rywalizacja Realu Madryt z broniącym trofeum Manchesterem City to najciekawiej zapowiadający się ćwierćfinał Ligi Mistrzów. FC Barcelona Roberta Lewandowskiego trafiła na PSG. Arsenal Jakuba Kiwiora powalczy z Bayernem Monachium. Pierwsze pojedynki zostaną rozegrane za niespełna cztery tygodnie: 9 i 10 kwietnia.

W 1/4 finału Ligi Mistrzów Manchester City pokonał FC Kopenhaga / Martin Rickett / PAP/PA

Bez wątpienia na pierwszy plan wybije się rywalizacja Realu Madryt z Manchesterem City. Anglicy to obrońcy tytułu, a na ich ławce rezerwowych siedzi legenda FC Barcelony Pep Guardiola. Hiszpański szkoleniowiec doskonale zna się z opiekunem Realu Carlo Ancelottim. To powinny być dwa fascynujące spotkania. Dla Realu to szansa na rewanż sprzed roku. W sezonie 2022/23 obie ekipy spotkały się w półfinale. Man City wygrał u siebie 4:0. W Madrycie padł remis 1:1. Dwa lata temu w tej samej fazie górą byli "Królewscy". U siebie wygrali wtedy 3:1, a na wyjeździe przegrali 3:4.

Piłkarze FC Barcelony, a więc także Robert Lewandowski wybiorą się do Paryża. Będą bowiem rywalizować z PSG. To także potyczka, która emocjonowała nas w ostatnich latach. W 2021 roku w 1/8 finału Paryżanie wygrali 4:1 na Camp Nou, co zaprowadziło ich do ćwierćfinału. W sezonie 2016/2017 PSG wygrało u siebie 4:0, ale w Katalonii to gospodarze wygrali aż 6:1, strzelając trzy bramki w samej końcówce spotkania.

Dojdzie też do angielsko-niemieckiej rywalizacji. Arsenal Jakuba Kiwiora powalczy o półfinał z Bayernem Monachium. To oznacza, że do Londynu wróci Harry Kane - wieloletni napastnik Tottenhamu, który grając na angielskich boiskach, strzelił Arsenalowi aż 14 bramek. Więcej razy pokonywał tylko bramkarzy Leicester City i Evertonu. Ostatnio Arsenal i Bayern rywalizowały w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w sezonie 2016/2017. Bawarczycy wygrali wtedy dwukrotnie po 5:1.

Na pierwszy rzut oka najmniej ciekawie wygląda para, w której powalczą Atletico Madryt i Borussia Dortmund. Te ekipy w całej historii Ligi Mistrzów rozegrały pomiędzy sobą dotychczas tylko cztery spotkania. Dwa z nich w sezonie 1996/97, gdy w grupie rywalizowały z Widzewem Łódź. Także w grupie Atletico i Borussia trafiły na siebie w sezonie 2018/2019. Wygrywali wtedy gospodarze. W Dortmundzie 4:0 a w Madrycie 2:0.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Champions League zostaną rozegrane 9 i 10 kwietnia. Rewanże już tydzień później 16 i 17 kwietnia. Wielki finał 1 czerwca na stadionie Wembley.

Po pojedynkach 1/8 finału na czele klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów znajduje się czterech piłkarzy, którzy mają po 6 goli na koncie. To Harry Kane (Bayern), Erling Haalans (Man City), Antoine Griezmann (Atletico) oraz Kylian Mbappe (PSG). Każdy z nich może jeszcze poprawić swój dorobek. Robert Lewandowski jak na razie strzelił w rozgrywkach trzy bramki.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów:

Arsenal - Bayern Monachium

Atletico Madryt - Borussia Dortmund

Real Madryt - Manchester City

Paris Saint Germain - FC Barcelona

Półfinały Ligi Mistrzów: