Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) wyróżniła Szymona Marciniaka. 42-letni Polak został laureatem plebiscytu na najlepszego sędziego 2022 roku.

Szymon Marciniak / JB Autissier / PAP/PANORAMIC

42-letni arbiter z Płocka był wyraźnie najlepszy w głosowaniu. Uzyskał 150 punktów i wyprzedził zwycięzcę plebiscytu z 2020, Włocha Daniele Orsato (65 głosów) oraz Francuza Clémenta Тurpina (40 głosów).

"Został pierwszym polskim sędzią głównym, który poprowadził finał mistrzostw świata i to zaledwie rok po tym, jak został zmuszony do opuszczenia mistrzostw Europy z powodu problemów zdrowotnych. Co za osiągnięcie Szymona Marciniaka!" - napisano na stronie organizacji.

Kolejne miejsca w klasyfikacji sędziów zajęli: Anglik Michael Oliver - 35 pkt, Victor Gomes z RPA - 25 pkt i Słoweniec Slavko Vinčić - 20 pkt.

Istniejąca od 1984 roku IFFHS zajmuje się badaniem historii piłki nożnej i prowadzeniem statystyk.

Organizacja co roku organizuje plebiscyty w różnych kategoriach. Za miniony rok nagrodzeni zostali m.in. Belg Thibaut Courtois z Realu Madryt w kategorii "najlepszy bramkarz" (szósty był Wojciech Szczęsny), Argentyńczyk Lionel Messi jako najlepszy piłkarz, jego opiekun z reprezentacji Lionel Scaloni uznany został najlepszym trenerem drużyn narodowych, a laureatem tej nagrody wśród szkoleniowców klubowych został Włoch Carlo Ancelotti z Realu Madryt.