Bartosz Slisz bohaterem Atlanta United, Leo Messi i spółka za burtą. Polak zdobył gola decydującego o zwycięstwie 3:2 nad Interem Miami i awansie jego drużyny do półfinału play off Konferencji Wschodniej Ligi MLS. Bramkę zdobył też Kamil Świderski, ale jego Charlotte FC odpadło.

Ekipa Leo Messiego (w środku) żegna się z rozgrywkami / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Wyeliminowanie już na tym etapie zmagań Interu, głównego faworyta rozgrywek, którego współwłaścicielem jest David Beckham, a grają w nim - poza słynnym Argentyńczykiem - m.in. Urugwajczyk Luis Suarez czy Hiszpanie Jordi Alba i Sergio Busquets, jest sensacją. Zespół z Florydy był najlepszy w sezonie regularnym, ustanowił rekord punktowy ligi (74) i do play off przystąpiła jako najwyżej rozstawiony.

Jedenastka z Atlanty zajęła dziewiątą pozycję i o udział w play off musiała walczyć w dodatkowej rundzie kwalifikacji. W rozgrywanej do trzech zwycięstw serii 1. rundzie faworyt wygrał premierowe spotkanie 2:1, w drugim United byli lepsi w identycznym stosunku i w sobotę doszło w Fort Lauderdale do decydującego starcia.

Goście dwukrotnie w pierwszej połowie objęli prowadzenie, ale miejscowi odpowiadali, m.in. na 2:2 w 65. minucie wyrównał Messi. W 76. minucie trzeciego gola dla United głową zdobył Slisz. Jak się okazało, była to bramka na wagę zwycięstwa.