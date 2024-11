Rozstawiona z numerem trzecim Coco Gauff pokonała chińską tenisistkę Qinwen Zheng (7.) 3:6, 6:4, 7:6 (7-2) w finale turnieju WTA Finals w Rijadzie. Mecz trwał aż trzy godziny i trzy minuty.

Coco Gauff / Marcin Cholewiński / PAP

To było drugie spotkanie tych zawodniczek i druga wygrana Gauff. Długo jednak nic nie wskazywało, że zwycięży.



W pierwszym secie o wygranej Zheng, złotej medalistki igrzysk w Paryżu, zadecydowało jedyne przełamanie w ósmym gemie. Natomiast drugą partię Chinka zaczęła od prowadzenia 2:0, a chwilę później wygrywała 3:1. W tym momencie inicjatywę przejęła Gauff, która wygrała cztery gemy z rzędu, następnie wyrównała stan meczu.



Pasjonujący był set trzeci, w którym również początkowo lepiej prezentowała się Zheng. Chinka prowadziła w nim 2:0, 5:3, a przy stanie 5:4 serwowała na zwycięstwo. Gauff zdołała jednak ponownie odrobić stratę.



W 12. gemie Zheng obroniła dwie piłki meczowe i potrzebny był tie-break. W nim jednak gra 22-letnie Chinki kompletnie się załamała. Gauff zaczęła go od sześciu wygranych piłek z rzędu i po zmarnowaniu dwóch kolejnych meczboli zakończyła spotkanie.

W trudnych momentach skupiałam się tylko na poszczególnych punktach. Powtarzałam sobie, że już bywałam w takich sytuacjach i udawało mi się wszystko odwrócić, więc tym razem też jest to możliwe - powiedziała Gauff.



To największy sukces w karierze Amerykanki, obok jej ubiegłorocznego zwycięstwa w wielkoszlemowym US Open.



W 52-letniej historii WTA Finals pierwszy raz tytuł został rozstrzygnięty w tie-breaku trzeciego seta.



W tym roku dłużej trwający finał rozegrano jedynie w Madrycie, gdzie Iga Świątek po trzech godzinach i 12 minutach pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę.



20-letnia Gauff jest najmłodszą zwyciężczynią WTA Finals od 2004 roku, gry wygrała 17-letnia wówczas Rosjanka Maria Szarapowa.



WTA Finals to turniej dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Broniąca tytułu Świątek odpadła w fazie grupowej. Z dwoma zwycięstwami i jedną porażką zajęła trzecie miejsce w "Grupie Pomarańczowej". Wygrała z Czeszką Barborą Krejcikovą 4:6, 7:5, 6:2 i Rosjanką Darią Kasatkina 6:1, 6:0, a uległa Gauff 3:6, 2:6.



Świątek w Arabii Saudyjskiej wróciła na korty po dwumiesięcznej przerwie, w trakcie której zmieniła trenera - Belg Wim Fissette zastąpił w październiku Tomasza Wiktorowskiego.



Na pierwszym miejscu światowego rankingu rok zakończy Sabalenka, która w półfinale przegrała z Gauff. Świątek jest druga, Gauff trzecia, a Zheng w poniedziałek awansuje na najwyższe w karierze piąte miejsce. Czwarta będzie mająca polskie korzenie Włoszka Jasmine Paolini.



Wynik finału:

Coco Gauff (USA, 3) - Qinwen Zheng (Chiny, 7) 3:6, 6:4, 7:6 (7-2).