Po zmianie stron widać było, że gospodarze starają się zatrzeć złe wrażenie z pierwszych 45 minut. Pod bramką Kovacevica kilka razy zrobiło się groźnie, ale to Raków mógł po raz kolejny skarcić zespół z Kielc. Dwa razy na bramkę Dziekońskiego strzelał Yeboah, ale oba uderzenia były minimalnie niecelne. Po stronie Korony szansę miał Dominick Zator, ale po strzale kanadyjskiego obrońcy piłka o metr minęła słupek bramki Rakowa.

Sytuacja gości skomplikowała się trochę w 69. min. Zoran Arsenic sfaulował tuż przed polem karnym gości wychodzącego na czystą pozycję Jewgienija Szykawkę, po raz drugi otrzymał żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Z rzutu wolnego uderzył Marcel Pięczek, ale Kovacevic przeniósł piłkę nad poprzeczkę. Na kwadrans przed końcem znakomitą sytuację miał Szykawka, ale jego strzał w ostatniej chwili zablokował Fran Tudor.

Kielczanie atakowali dalej, ale w 81. min mógł już ich całkowicie pognębić Crnac, ale uderzył bardzo niecelnie. Chwilę później piłkę przed swoim polem karnym stracił Nono, ale Dziekoński odważnym wybiegiem zażegnał niebezpieczeństwo.

Zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego, podobnie jak i trzy dni temu, w drugiej połowie zaprezentował się trochę lepiej. Z Cracovią wystarczyło to do remisu, Raków już na to nie pozwolił.

Korona Kielce - Raków Częstochowa 0:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Ante Crnac (3), 0:2 Władysław Koczerhin (6).

Żółta kartka - Korona Kielce: Martin Remacle, Jacek Podgórski. Raków Częstochowa: Zoran Arsenic, Jean Carlos Silva. Czerwona kartka za drugą żółtą - Raków Częstochowa: Zoran Arsenic (69).

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 7 747.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Jacek Podgórski (59. Dawid Błanik), Dominick Zator, Piotr Malarczyk (71. Adrian Dalmau), Miłosz Trojak, Marcel Pięczek - Yoav Hofmayster, Nono (85. Mateusz Czyżycki), Martin Remacle, Jakub Konstantyn (59. Mariusz Fornalczyk) - Jewgienij Szykawka.

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic, Stratos Svarnas - Fran Tudor, Władysław Koczerhin, Gustav Berggren, Erick Otieno (53. Jean Carlos Silva) - John Yeboah (71. Adnan Kovacevic), Bartosz Nowak (82. Peter Barath), Ante Crnac (82. Łukasz Zwoliński).