Piłkarskie reprezentacje Polski do lat 17 i do lat 19 zakwalifikowały się do mistrzostw Europy. Obie drużyny awans wywalczyły we wtorek. Kadra U-17 wygrała w Portugalii ze Słowacją 5:0, a reprezentacja U-19 zremisowała u siebie z Serbią 2:2.

Piłkarze reprezentacji Polski U-19 cieszą się z gola / PAP/Art Service / Polskie ekipy uczestniczyły w decydującej rundzie eliminacji. Reprezentacja do lat 19 przegrywała już 0:2 po 59 minutach. Jednak Biało-Czerwoni zdołali odrobić stratę, zdobywając wyrównującą bramkę w 87. minucie meczu w Rącznej. Jednocześnie Łotwa zremisowała w Krakowie z Izraelem, dzięki czemu ten drugi zespół nie zepchnął Polaków z pierwszego miejsca w tabeli. Wcześniej Biało-Czerwoni zremisowali z Izraelem 1:1 i pokonali Łotwę 3:0. Z kolei ekipa do lat 17 uplasowała się na drugim miejscu w swojej grupie. To zasługa zwycięstw nad Słowacją oraz wcześniej nad Czechami 1:0. Pierwsze miejsce zajęła Portugalia, która odniosła komplet zwycięstw, w tym nad Polską 1:0. "Piękny dzień trwa! Po reprezentacji Polski U-19 awans na mistrzostwa Europy wywalczyła także kadra U-17! Brawo" - napisano na oficjalnym koncie portalu "Łączy nas piłka" na Twitterze. Turniej finałowy ME do lat 17 odbędzie się w dniach 17 maja - 2 czerwca na Węgrzech. Z kolei impreza dla piłkarzy U-19 zostanie rozegrana 3-16 lipca na Malcie. Zobacz również: Dziekanowski po meczu z Albanią: Santos wyciągnął wnioski

Koźmiński: Lewandowski jest w dołku

"Częściowo zmazaliśmy plamę". Piłkarze komentują mecz z Albanią

Komentarz Fernando Santosa po meczu Polska - Albania