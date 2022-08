Piast Gliwice rozprawił się w niedzielne popołudnie ze Stalą Mielec, wygrywając 4-0 w meczu szóstej kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Kamil Wilczek, który zdobył trzy bramki.

Kamil Wilczek (przy piłce) / Tomasz Wiktor / PAP

Kibice Piasta długo na to czekali. Kamil Wilczek w końcu wrócił do wielkiego strzelania i poprowadził gospodarzy do wysokiej wygranej, dopiero drugiej w sezonie.

Były król strzelców Ekstraklasy potrzebował nieco pół godziny, by trzykrotnie umieścić piłkę w siatce gości z Mielca. Wilczek trafiał w 23., 50. i 55. minucie meczu.

Dzieła zniszczenia gości dopełnił w 73. minucie Damian Kądzior.

Dzięki drugiej wygranej Piast z sześcioma punktami odskoczył od strefy spadkowej. Stal, mimo porażki, jest w znacznie lepszej sytuacji, bo na koncie ma już dziesięć punktów. W tabeli prowadzi Wisła Płock z 16 "oczkami".

Piast Gliwice - PGE FKS Stal Mielec 4-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Kamil Wilczek (23.), 2-0 Kamil Wilczek (50.), 3-0 Kamil Wilczek (55.), 4-0 Damian Kądzior (73.).

Żółte kartki - Piast Gliwice: Michał Chrapek, Alexandros Katranis. PGE FKS Stal Mielec: Mateusz Matras, Arkadiusz Kasperkiewicz.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 3 550.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Constantin Reiner, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Alexandros Katranis - Arkadiusz Pyrka (78. Michael Ameyaw), Grzegorz Tomasiewicz (85. Michał Kaput), Michał Chrapek (73. Jorge Felix), Tom Hateley, Damian Kądzior (85. Rauno Sappinen) - Kamil Wilczek (78. Alberto Toril).

PGE FKS Stal Mielec: Bartosz Mrozek - Maciej Wolski, Arkadiusz Kasperkiewicz (71. Kamil Kruk), Dominykas Barauskas, Krystian Getinger (64. Leandro) - Mateusz Matras, Piotr Wlazło (71. Bogdan Vastsuk), Fryderyk Gerbowski (71. Przemysław Maj) - Maciej Domański, Mikołaj Lebedyński (64. Mateusz Mak), Said Hamulic.