Stan zdrowia Pelego stopniowo się poprawia - poinformował we wtorek szpital im. Alberta Einsteina w Sao Paulo, do którego przed tygodniem został przyjęty legendarny piłkarz brazylijski.

Brazylijscy kibice pamiętają o swojej legendzie / RUNGROJ YONGRIT / PAP/EPA

82-letni Pele "wykazuje stabilne oznaki życiowe" i jest leczony w "normalnej sali", bez konieczności umieszczania go na oddziale intensywnej terapii. Przyjęto go do szpitala z powodu infekcji dróg oddechowych.

W poniedziałek Pele oglądał wygraną reprezentacji Brazylii z Koreą Południową 4:1 w 1/8 finału mistrzostw świata w Brazylii, a przed meczem wysłał do "Canarinhos" słowa wsparcia.

W ostatnich dniach pojawiły się sprzeczne informacje na temat jego zdrowia. W sobotę gazeta "Folha de Sao Paulo" poinformowała, że "król futbolu" otrzymuje opiekę paliatywną po tym, jak chemioterapia w związku z nowotworem okrężnicy przestała przynosić oczekiwane rezultaty. Sam Pele odpowiedział na to wpisem w mediach społecznościowych: "Jestem silny, pełny nadziei i normalnie poddaję się leczeniu".

Były znakomity piłkarz przeszedł operację guza okrężnicy na początku września ubiegłego roku. Oprócz problemów z układem pokarmowym legenda futbolu od lat cierpi na problemy z biodrami. W szpitalu pojawia się regularnie na badania oraz sesje chemioterapii.

W miniony wtorek został przyjęty do szpitala, gdzie zdiagnozowano - według oficjalnych raportów placówki - infekcję dróg oddechowych. W dokumencie zaznaczono, że pozostanie w szpitalu jeszcze przez kilka dni, a jego stan się poprawia.

Pele jest jedynym trzykrotnym mistrzem świata. Z reprezentacją Brazylii triumfował na mundialach w 1958, 1962 i 1970 roku.