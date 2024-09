Nicola Zalewski został przywrócony do składu AS Roma - poinformował włoski dziennikarz Nicolo Schira na platformie X. Pomocnik reprezentacji Polski był zawieszony po tym, jak zrezygnował z transferu do Galatasaray Stambuł, choć włoski klub liczył na to, że sprzeda swojego wychowanka.

Nicola Zalewski / Alessio Marini/IPA Sport / ipa-a / PAP/PA Nicola Zalewski wyróżniał się we wrześniowych meczach Ligi Narodów ze Szkocją i Chorwacją, ale po zgrupowaniu reprezentacji znalazł się w trudnej sytuacji. Przedstawiciele Romy zaakceptowali ofertę Galatasaray i liczyli na to, że 22-latek przejdzie do tureckiego klubu. Piłkarz początkowo był zainteresowany zmianą barw, jednak ostatecznie nie podpisał kontraktu. Szefowie Romy rozczarowani postawą Polaka ukarali go odsunięciem od składu pierwszej drużyny. Zalewski mógł trenować tylko indywidualnie. Istniało ryzyko, że jego sytuacja nie zmieni się do końca sezonu, co z pewnością negatywnie odbiłoby się na jego formie. Nowy status piłkarza Romy może mieć związek ze zmianą trenera. Chorwat Ivan Jurić w środę zastąpił Włocha Daniele De Rossiego. Kontrakt Zalewskiego obowiązuje do czerwca 2025 roku. Jeśli nie zostanie przedłużony, to będzie mógł zmienić klub za darmo. Zobacz również: Spadek reprezentacji Polski w rankingu FIFA

