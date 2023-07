Maik Nawrocki został piłkarzem Celticu Glasgow. 22-letni obrońca przeszedł z Legii Warszawa za pięć milionów euro.

Maik Nawrocki / Leszek Szymański / PAP

Maik Nawrocki podpisał z mistrzami Szkocji pięcioletni kontrakt. Jest bardzo cenionym, młodym zawodnikiem. Będzie świetnym dodatkiem do naszej drużyny - powiedział trener Brendan Rodgers.

Środkowy obrońca jest wychowankiem Werderu Brema. Ostatnie dwa sezony spędził w Legii, z którą wywalczył Puchar i Superpuchar Polski. Łacznie rozegrał w stołecznych barwach 60 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował cztery asysty.

Cieszymy się, że sprowadziliśmy Maika do klubu. Bardzo dobrze znam tego zawodnika, ponieważ obserwowałem jego występy w Lidze Europy i wiem, że bardzo chciał przenieść się do Celticu, więc nie możemy się doczekać naszej współpracy. To dla nas kolejny bardzo dobry transfer - dodał szkoleniowiec "The Bhoys".

Nawrocki został piątym piłkarzem, który odszedł z Legii do Celticu. W 2021 roku podobną drogę przebył prawy obrońca Josip Juranović, w 2005 bramkarz Artur Boruc, a w 1989 r. obrońca Dariusz Wdowczyk i napastnik Dariusz Dziekanowski.

To wspaniałe, że dołączyłem do Celticu. Nie mogę się doczekać spotkania z moimi nowymi kolegami z drużyny i rozpoczęcia z nimi treningów - przyznał Nawrocki.

Celtic jest znany na całym świecie, również w Polsce, ponieważ w ostatnich latach grało tu kilku polskich piłkarzy. Zdaję sobie sprawę z tego jak wielki to klub i jak niesamowici są jego kibice. Nie mogę się doczekać, aby zagrać przed fanami i doświadczyć tego na własnej skórze - zaznaczył obrońca, cytowany na stronie Celticu.