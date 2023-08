Luciano Spalletti zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch w piłce nożnej - poinformowała włoska federacja piłkarska. Zastąpi on na tym stanowisku Roberto Manciniego.

Luciano Spalletti / ROBERTO BREGANI / PAP/EPA

64-letni Spalletti w ubiegłym sezonie był trenerem Napoli. Klub poprowadził do pierwszego od 33 lat tytułu mistrzowskiego.

Wcześniej Spalletti trenował m.in. Inter Mediolan i AS Roma.

Włoski Związek Piłki Nożnej poinformował na swojej stronie internetowej, że Spalletti obejmie stanowisko 1 września.

Reprezentacja potrzebowała świetnego trenera i bardzo się cieszę, że Spalletti się zgodził - powiedział prezes federacji Gabriele Gravina. Jego entuzjazm i wiedza będą miały fundamentalne znaczenie dla wyzwań, które czekają Włochy w nadchodzących miesiącach - dodał.

Rezygnacja Manciniego

Roberto Mancini złożył rezygnację w sobotni wieczór. Decyzję podjął tydzień po tym, jak federacja ogłosiła, że będzie on także odpowiedzialny za szkolenie drużyn młodzieżowych U-20 i U-21.

Mancini prowadził reprezentację Italii od 2018 roku. W 2021 roku triumfował z nią w mistrzostwach Europy, prowadząc ekipę do rekordowych 37 meczów bez porażki z rzędu. W Lidze Narodów dwukrotnie zajął z nią natomiast trzecie miejsce.

Po klęsce w eliminacjach mistrzostw świata 2022 w Katarze, gdy Włosi po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowali się do turnieju finałowego, pomimo fali krytyki szkoleniowiec nie podał się do dymisji. Jak sam stwierdził "ta rana musi się wykrwawić do końca, później przyjdzie czas odnowy".

Jego projekt odbudowy reprezentacji Włoch znalazł uznanie we władzach FIGC, aktualnie obowiązujący kontrakt selekcjonera miał być ważny do mistrzostw świata w 2026 w USA i Meksyku.

Włosi aktualnie zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy C eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Mają na swoim koncie zwycięstwo 1:0 nad Maltą i porażkę 1:2 z Anglią. We wrześniu czekają ich mecze z Macedonią Północną i Ukrainą.