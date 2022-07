Robert Lewandowski zgodnie z zapowiedziami stawił się po urlopie na treningu Bayernu Monachium. Według hiszpańskich mediów, FC Barcelona wkrótce złoży nową ofertę transferu kapitana reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski na treningu Bayernu / Frank Hoermann/SVEN SIMON / PAP/EPA

Wydawany w stolicy Katalonii dziennik "Sport" spodziewa się, że propozycja FC Barcelona będzie "ostateczną" i pozwoli porozumieć się z bawarskim klubem w sprawie zakupu polskiego napastnika.

Gazeta wskazuje, że po nieudanych dotychczas negocjacjach włodarze "Dumy Katalonii" przedstawią w najbliższych dniach Bayernowi Monachium nową ofertę dotyczącą transferu, bliską oczekiwaniom niemieckiego klubu.

"Nowa propozycja wyniesie 50 mln euro (...), a niemiecki klub powinien ją zaakceptować, ponieważ czeka na te pieniądze, aby móc kupić od Juventusu Turyn holenderskiego obrońcę Matthijsa de Lighta" - napisał "Sport".

Inne wydawane w Katalonii dzienniki, “Mundo Deportivo" i "La Vanguardia", zauważają tymczasem chaos panujący w szeregach FC Barcelona dotyczący transferów.

Odnotowują, że przyszłość wielu graczy na krótko przed nowym sezonem jest niepewna. Wskazują też, iż w klubie pozostanie francuski napastnik Ousmane Dembele, o którego odejściu z Barcelony mówiono już od kilku miesięcy.

Katalońskie gazety wskazują, że Dembele wznowił treningi z drużyną pomimo tego, że jego kontrakt dobiegł w lipcu końca. Utrzymują, że niebawem zostanie zawarta z piłkarzem nowa umowa, która będzie obowiązywać do 2024 roku.

O ile "Sport" oczekuje, że ogłoszenie "Lewego" jako gracza Barcy miałoby nastąpić w przyszłym tygodniu, to madrycki dziennik "AS" spodziewa się, że decyzja w tej sprawie zapadnie do piątku. Stołeczna gazeta odnotowuje też niezwykłą "dyskrecję", z jaką odnosi się w ostatnich dniach do transferu Lewandowskiego prezes katalońskiego klubu Joan Laporta.