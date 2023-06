Krystian Bielik w Birmingham City na dłużej. Angielski klub wykupił piłkarza reprezentacji Polski z Derby County. Ostatnio Bielik był wypożyczony z Derby do Birmingham.

Krystian Bielik / Shutterstock

Umowa Bielika z Birmingham City, który w minionym sezonie zajął 17. miejsce w tabeli, ma obowiązywać przez trzy lata.

"(...) rozmawialiśmy o projekcie i tym, co chcemy osiągnąć. W pełni w to wierzę, dlatego wróciłem. To był dobry rok zarówno dla mnie osobiście, jak i dla klubu. W tym sezonie będziemy walczyć o więcej" - powiedział polski piłkarz, cytowany na stronie Birmingham City.

Bielik występował już w tym klubie w 2017 roku, wówczas na zasadzie wypożyczenia z Arsenalu Londyn.

Później grał m.in. w Charlton Athletic, a od 2019 roku w Derby County.

25-letni defensywny pomocnik, również środkowy obrońca, wystąpił dotychczas 11 razy w reprezentacji Polski, w tym m.in. na mundialu 2022 w Katarze. W przeszłości borykał się z kontuzjami kolana.