"Fernando Santos nie zna polskich piłkarzy, nie zna ich mentalności. Nie wie, jak ważna w Polsce jest kwestia mentalności" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Cezary Kucharski - były piłkarz reprezentacji Polski i były menadżer Roberta Lewandowskiego. "Na zachodzie o mentalności się nie mówi praktycznie w ogóle albo bardzo rzadko. Dyskutuje się o taktyce, technice, indywidualnościach..." - dodał.

Piotr Salak pytał swojego gościa o przegrany przez Biało-Czerwonych 2:3 mecz z Mołdawią. Błędy wynikły z niewłaściwego podejścia - gremialnego podejścia piłkarzy. Nastąpiło to przerwie meczu. Wszyscy poczuli, że ten mecz jest wygrany - tłumaczył Cezary Kucharski. Mołdawia nas zaskoczyła swoją agresywnością. Zabrakło liderów - dodał. W pierwszej połowie Lewandowski dał bramkę, dał asystę, a w drugiej połowie go nie było - analizował były piłkarz.

Jemu też się zdarzają momenty, kiedy lekceważy sobie grę w reprezentacji Polski - mówił w RMF FM Cezary Kucharski, oceniając postawę swojego byłego podopiecznego - Roberta Lewandowskiego. To nie jest tak, że on wszystkie mecze w polskiej reprezentacji grał genialnie. Wiele meczy grał słabszych, zdarzały mu się słabsze momenty. Moim zdaniem uzasadnione są pretensje do niego - ocenił.

Piotr Salak pytał też swojego gościa o relacje z Robertem Lewandowskim. Nie mieliśmy przyjaznych relacji. Między przyjaciółmi jest zaufanie, lojalność - wyliczał. Były momenty, kiedy mi ufał - kiedy mu wynegocjowałem bardzo dobre warunki finansowe, ale były momenty, kiedy mi nie ufał - wspominał. Ja go znam bardzo dobrze. Po mowie ciała wiem, w jakim jest nastroju - zauważył. Akceptuję to, że się rozstaliśmy i nie jestem jego menadżerem. Jak mieliśmy biznes, to ten biznes trzeba zakończyć, rozliczyć, podać sobie rękę i powiedzieć: ok, to jest życie, rozwody się zdarzają - mówił Kucharski w RMF FM.