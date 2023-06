Cristiano Ronaldo od lat budzi w kibicach te pozytywne jak i negatywne emocje. Jedni go uwielbiają, inni podchodzą z daleko idącym dystansem. Portugalczyka można lubić lub nie, ale jedno warto podkreślić - rozmawiamy o nim już od 20 lat! Dziś piłkarz przekroczy kolejną barierę. Przed nim dwusetny mecz w reprezentacji Portugalii. Debiutował w niej w sierpniu 2003 roku.

Cristiano Ronaldo / JOSE SENA GOULAO / PAP/EPA

Dwadzieścia lat temu Cristiano Ronaldo był bohaterem transferu. Przenosił się ze Sportingu Lizbona, w którym wypłynął na szerokie wody piłkarskiego świata, do Manchesteru United. Sir Alex Ferguson widział w nim przyszłą gwiazdę i się nie pomylił. I tak od 20 lat zachwycamy się wyczynami Portugalczyka albo też irytujemy się jego zachowaniem. Z jednym tylko nie sposób się nie zgodzić: futbol XXI wieku to w dużej mierze historia pisana przez Cristiano Ronaldo.

Piłkarz dziś znów zapisze się w historii. Wieczorem Portugalia zagra z Islandią w eliminacjach Euro2024, a Ronaldo rozegra swój dwusetny mecz w narodowych barwach! Debiutował w kadrze w kadrze w sierpniu 2003 roku w starciu z Kazachstanem. Teraz jest już światowym rekordzistą w liczbie meczów rozegranych na poziomie międzynarodowym. W marcu wyprzedził w tym zestawieniu Badera Al-Mutawę z Kuwejtu. 38-latek jest ciągle aktywnym piłkarzem, ale w tym roku w reprezentacji swojego kraju nie gra i stracił pierwsze miejsce w zestawieniu.

Ronaldo mecz z Islandią w Reykjaviku rozpocznie jako kapitan Portugalczyków. Jest nim zresztą od ponad dekady, choć ostatnio nie zawsze wchodził na boisko w podstawowym składzie i w takiej sytuacji oczywiście opaski nie miał. Po raz pierwszy założył ją w 2007 roku. Pytanie czy dwusetny występ w reprezentacji Ronaldo uczci także kolejnym golem. Na razie na jego koncie 122 bramki strzelone w barwach Portugalii. I to także rekord międzynarodowej piłki. Już jakiś czas temu na drugą lokatę zepchnięty został irański piłkarz Ali Daei (109 goli). Bilans Ronaldo w reprezentacji uzupełniają 43 asysty i 28 żółtych kartek. Na boisku w drużynie narodowej Portugalczyk spędził na razie 15724 minut! To ponad 262 godziny!

Przeciwko Islandii Ronaldo zagrał dotychczas trzykrotnie. Po raz pierwszy w 2010 roku. Wtedy w rywalizacji o "polsko-ukraińskie" Euro strzelił gola w meczu wygranym 3:1. W rewanżu Portugalia u siebie wygrała 5:3, ale tu już znakomity napastnik bramki nie strzelił. Ostatni pojedynek z Islandią to Euro2016 i remis 1:1. Znów bez gola. W roku Ronaldo gole w reprezentacji już strzelał. W marcu trafił po dwa razy w meczach eliminacyjnych z Liechtensteinem i Luksemburgiem. Malkontenci powiedzą, że to żadni rywali. Fani CR7 będą liczyć bramki i zachwycać się wyśrubowanym już rekordem. Portugalczyk od 20 lat budzi często skrajne emocje. Dziś przy okazji jubileuszu i dwusetnego meczu w narodowych barwach część z nich zapewne odżyje. Wiele z nich pozostanie z nami na pewno na długie lata. Bez względu na to kiedy Ronaldo postanowi zakończyć piłkarską karierę.

Najwięcej meczów w narodowych barwach:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 199

2. Bader Al-Mutawa (Kuwejt) - 196

3. Soh Chin Ann (Malezja) - 195

4. Ahmed Hassan (Egipt) - 184

5. Ahmed Mubarak (Oman) - 183

Najwięcej bramek w narodowych barwach:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 122

2. Ali Daei (Iran) - 109

3. Lionel Messi (Argentyna) - 103

4. Mokhtar Dahari (Malezja) - 89

5. Sunil Chhetri (Indie) - 87