Skrobacz objął drużynę Ruchu 24 czerwca 2021 r., tuż po awansie do drugiej ligi. Pod jego wodzą drużyna zaliczyła dwie kolejne "promocje".

Debiutujący w ekstraklasie trener wielokrotnie powtarzał, że ponad połowa jego zawodników nigdy nie grała w najwyższej lidze.

"Ci chłopcy wchodzą na ten poziom. Poza tym każdy zawodnik ma swój pułap możliwości i może się okazać, że dla niektórych został on osiągnięty w zeszłym sezonie. To normalna kolej rzeczy. My z każdego piłkarza musimy wyciągnąć to, co najlepsze w stu procentach" - oceniał u progu rozgrywek.

Chorzowianie od początku roku podejmowali rywali (i świętowali awans) na stadionie w Gliwicach, bo na ich obiekcie trzeba było zdemontować oświetlenie.

Wiosną zapadłą decyzja o budowie nowej areny "Niebieskich". Na czas realizacji inwestycji drużyna przeniosła się na mogący pomieścić 54 tys. ludzi Stadion Śląski.

W pierwszym spotkaniu Ruch zremisował tam ze Śląskim Wrocław 2:2 w obecności 30 tys. kibiców. Kolejnym przeciwnikiem będzie Radomiak.