Ewa Pajor i Robert Lewandowski są wśród trzydziestu zawodników i zawodniczek nominowanych do Złotej Piłki - nagrody magazynu "France Football" dla najlepszego piłkarza i najlepszej piłkarki świata w sezonie 2022/23.

Ewa Pajor i Robert Lewandowski / SASCHA STEINBACH / Siu Wu / PAP/DPA / PAP/EPA

W 2021 roku Lewandowski zajął w tym plebiscycie drugie miejsce, a rok temu był czwarty. Sezon 2022/23 był jego pierwszym w barwach Barcelony i La Ligę wziął szturmem. "Duma Katalonii" wywalczyła mistrzostwo kraju i Superpuchar, a Lewandowski z 23 golami został królem strzelców.

Jak wyliczyli organizatorzy, polski napastnik rozegrał w poprzednim sezonie 56 meczów i zanotował w nich 36 goli oraz 11 asyst.

Natomiast Pajor (46 meczów, 29 goli, 7 asyst) dotarła z VfL Wolfsburg do finału Ligi Mistrzyń. Polka otworzyła nawet wynik decydującego spotkania z Barceloną, ale ostatecznie to hiszpańska ekipa wygrała 3:2. Na pocieszenie Pajor z dziewięcioma golami, o cztery więcej niż kolejne zawodniczki, wygrała klasyfikację strzelczyń.

Na krajowym podwórku "Wilki" wywalczyły wicemistrzostwo oraz Pucharem Niemiec.

Wielki sukces Manchesteru City

W nominowanej trzydziestce znalazło się aż siedmiu piłkarzy, którzy w poprzednim sezonie grali w Manchesterze City. Podopieczni trenera Josepa Guardioli po raz trzeci z rzędu i piąty w ostatnich sześciu latach wywalczyli mistrzostwo Anglii, a także triumfowali w Lidze Mistrzów. O "Złotą Piłkę" powalczą: Norweg Erling Haaland, Belg Kevin de Bruyne, Argentyńczyk Julian Alvarez, Hiszpan Rodri, Portugalczycy Bernardo Silva i Ruben Dias oraz Niemiec Ilkay Guendogan, który obecnie broni barw Barcelony. W dodatku nominowany jest Chorwat Josko Gvardiol - on latem trafił do "The Citizens" z RB Lipsk.

Gala, podczas której wręczone zostaną nagrody, odbędzie się 30 października w Paryżu. Wyróżnienia przyznawane są również w innych kategoriach, m.in. dla najlepszego bramkarza, czy piłkarza do lat 21.

Rok temu laureatami Złotej Piłki zostali Francuz Karim Benzema i Hiszpanka Alexia Putellas, której tym razem zabrakło wśród nominowanych.

W 2022 roku nie było wśród nich siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki Lionela Messiego, ale po triumfie z reprezentacją Argentyny w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Katarze znów ma szansę na to wyróżnienie.

"France Football" przyznaje swoją nagrodę już od 1956 roku. W latach 2010-2015 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty znów prowadzone są oddzielnie.