Pierwsza kolejka nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy za nami. W dziewięciu spotkaniach padło łącznie 26 bramek. Zwycięstwa faworytów, piękne bramki i odrabianie strat – ten weekend z naszą ligą musiał trochę rozpieścić kibiców. Oby to był początek interesującego i emocjonującego sezonu!

Zawodnik Korony Kielce Marius Briceag i Patrick Olsen ze Śląska Wrocław / Piotr Polak / PAP/EPA

Początek rozgrywek od razu wykreował nam kilku kandydatów do zgarnięcia nagród indywidualnych. Oczywiście to dopiero przystawka. Sezon przecież będzie długi, ale na przykład trzy trafienia Tomasa Pekharta w meczu Legii z ŁKS-em wzbudziły w Warszawie nadzieje na to, że Czech zostanie po raz drugi królem strzelców ekstraklasy. Droga do zostania najskuteczniejszym zawodnikiem na pewno jest długa, ale początek można uznać za wyborny.