Poważna kontuzja i koniec kariery. Utytułowany hiszpański piłkarz David Silva we wzruszającym nagraniu ogłosił, że zmuszony jest zakończyć przygodę z piłką. Przyczyną jest ciężka kontuzja kolana 37-latka.

David Silva / Shutterstock

To czas, by pożegnać się z czymś, czemu byłem oddany przez całe moje życie. To czas, by pożegnać się z moimi kolegami, którzy byli dla mnie jak rodzina - powiedział zawodnik występujący ostatnio w Realu Sociedad San Sebastian.

W lipcu doznał kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych kolana, która zmusiła go do odpoczynku od gry. W czwartek ogłosił, że nie weźmie udziału w nadchodzącym sezonie i w konsekwencji zawiesi buty na kołku. Dziękuję wszystkim kibicom. To dzięki wam czułem się jak w domu. Będzie mi was bardzo brakowało - zakończył.