Robert Lewandowski chce odejść z Bayernu Monachium, ale wypowiedzi obu stron trudno nazwać pokojowym rozstaniem. Niemieckie media piszą o prowokacji Polaka po jego słowach: "Coś we mnie w środku zgasło i tego nie da się przeskoczyć. Chcę więcej emocji w swoim życiu".

Robert Lewandowski / SVEN SIMON / PAP/DPA

"Kolejny atak Lewandowskiego na Bayern" - to tytuł z dziennika "Bild", a agencja prasowa dpa informuje, że Polak znowu prowokuje odejście z niemieckiego klubu i swoimi kolejnymi wypowiedziami wywiera presję na władze mistrza Niemiec. Agencja pisze, że z dawnego romansu między najbardziej utytułowanym niemieckim klubem a Lewandowskim nic już nie zostało, że "rozpadł się na kawałki".

"Po ponownych twardych słowach 33-letniego piłkarza ciężko sobie wyobrazić jego pozostanie przy Saebener Strasse do czasu wygaśnięcia kontraktu, czyli jeszcze przez rok" - dodano i podkreślono, że o szczęśliwe zakończenie tej sagi będzie coraz trudniej.

Lewandowski: Gdzie są wtedy lojalność i szacunek?

Siedmiokrotny król strzelców w onet.pl mówił m.in. że coś w nim zgasło i tego nie da się przeskoczyć, że chce więcej emocji w życiu, że odejście z Monachium wiązałoby się też z zostawieniem realnych przyjaźni. Po raz kolejny postuluje znalezienie rozwiązania, którego zadowoliłoby obie strony, wskazuje, że jednostronna ws. jego przyszłości po ośmiu latach występów w Bayernie nie miałaby sensu.

Po drodze pełnej sukcesów i z mojej strony gotowości i wsparcia, lojalność i szacunek są chyba ważniejsze niż ten biznes - zaznaczył.

Lewandowski prognozuje, że gdyby musiał zostać w Bayernie jeszcze przez rok, żeby wypełnić kontrakt, to później inni piłkarze mogliby nie chcieć przejść do Bayernu, by nie spotkało ich coś podobnego.

Gdzie są wtedy lojalność i szacunek? Ja zawsze byłem gotowy, spędziłem tu osiem pięknych lat, tyle wspaniałych osób poznałem i chciałbym, żeby tak to zostało w głowie - zaznaczył.

Koniec przygody z Bayernem?

Kilka dni temu na konferencji prasowej reprezentacji Polski Lewandowski ogłosił, że jego historia z Bayernem dobiegła końca i dodał, że po wydarzeniach z ostatnich miesięcy nie wyobraża sobie dobrej współpracy w przyszłości. Według spekulacji medialnych napastnik uzgodnił już warunki indywidualnej umowy z Barceloną, która jest mocno zainteresowana jego pozyskaniem.

Zgodę na transfer musi jednak wyrazić Bayern, a przedstawiciele jego kierownictwa solidarnie powtarzają twarde "nie" dla transferu Polaka i podkreślają, że chcą, aby wypełnił obowiązującą jeszcze przez rok umowę. Do tej pory monachijczycy nie znaleźli też żadnego piłkarza, który mógłby zastąpić Polaka.

Z klubem z Bawarii, w którym występuje od 2014 roku, "Lewy" wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a do tego dwa dołożył w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. W 2020 roku z zespołem z Monachium triumfował w Lidze Mistrzów.