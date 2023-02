2:0 wygrała FC Barcelona z klubem Cadiz CF w 22. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy. Robert Lewandowski strzelił 15. gola w tym sezonie. Katalończycy prowadzą w tabeli z przewagą ośmiu punktów nad Realem Madryt, który wygrał na wyjeździe z Osasuną 2:0.

Drugi gol FC Barcelony / ENRIC FONTCUBERTA / PAP/EPA

Barcelona przystąpiła do meczu z walczącym o utrzymanie rywalem trzy dni po zremisowanym 2:2 spotkaniu z Manchesterem United w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Europy (rewanż w czwartek na Old Trafford).

"Barca" spisuje się świetnie w krajowej lidze, ale akurat przed meczem z Cadiz jej fani mogli mieć lekkie obawy, bowiem to niewygodny dla niej rywal. Od grudnia 2020 roku - nie licząc tego spotkania - oba zespoły mierzyły się w lidze pięciokrotnie. Dwa razy wygrał Cadiz, dwa razy był remis i tylko raz (w rundzie jesiennej obecnego sezonu) zwyciężyła Barcelona.