​Trzeci dzień finału regat bałtyckich Żagle 2021 ponownie przyniósł piękną żeglarską pogodę. Stolice Pomorza Zachodniego od rana przeszywają promienie słońca, a szum zachodniego wiatru słychać na takielunku żaglowców. Przy nabrzeżu na Wałach Chrobrego zacumowały Fryderyk Chopin, Zawisza Czarny, Kapitan Borchardt, hiszpańska Atyla, Dar Młodzieży, Brabander, Bonawentura czy wojskowy ORP Poznań. W określonych godzinach jeszcze dziś będzie można zwiedzać pokłady części z nich.

Załogi żaglowców tradycyjnie punktualnie o 8:00 (na morzu zapis godziny wyglądałby w taki sposób: 0800) spotkały się na zbiórkach przy stawianiu bandery. Towarzyszyły mu tzw. szklanki czyli podwójne uderzenia w dzwon. Na morzu ich wybijanie służyło niegdyś głównie odmierzaniu czasu podczas wacht. Dla części żeglarzy niedziela to ostatni dzień rejsu i ostatnie wachty w ramach finału wyścigu bałtyckiego Żagle 2021. Choć po spakowaniu żeglarskich toreb i worków będą opuszczali pokłady jednostek, mimo wszystko nie będzie to dla nich smutny dzień - rejs na żaglowcu to dziesiątki znajomości i przyjaźni - często na całe życie. Do tego - przygoda na morzu to setki pięknych wspomnień. Zanim jednak żaglowce pożegnają się ze stolicą Pomorza Zachodniego, odwiedzający Szczecin mają dziś ostatnią szansę, by zajrzeć na ich pokłady.

Po drugiej stronie Odry, na Łasztowni można za to podziwiać mniejsze, ale równie piękne jednostki oraz dwa duże żaglowce - Pogorię i nieco mniejszą Baltic Beauty. Swój pokład zwiedzającym udostępniła także załoga statku wielozadaniowego Planeta I. Odwiedzający tę jednostkę mogą dowiedzieć się jak od strony technicznej wygląda praca na morzu, np. przy utrzymaniu szlaków żeglugowych czy inwentaryzacji akwenów.

U zbiegu Odry i Duńczycy, w przystani jachtowej zacumował też Dar Szczecina. Choć jednostka liczy sobie już ponad pół wieku - nadal dzielnie przemierza morza i oceany, reprezentując na świecie swój macierzysty port i zachwycając przy tym pięknem kadłuba, pokładu i żagli. W tegorocznym wyścigu bałtyckim Żagle 2021, jego załoga odniosła spory sukces. Dar dopłynął do mety jako pierwszy, choć miał na trasie bardzo poważnego rywala. Walka o każdy węzeł i milę stoczyli z załogą STS Fryderyk Chopin. Warunki atmosferyczne na trasie Kłajpeda - Szczecin zaczęły się od dość silnego wiatru, ale z każdą godziną na trasie tego wiatru było coraz mniej. Udało nam się tak wycyrklować trasę, tak zmobilizować załogę, żeby jak najwięcej pokonywać mil i dzięki temu udało nam się przekroczyć linię mety jako pierwszym. Fryderyk Chopin, z którym się najbardziej ścigaliśmy był od nas na odległość kilu mil. W momencie, kiedy przyszedł wiatr zachodni, zrobiła się halsówka, a wiemy, że żaglowce ciężko chodzą w halsówce - tłumaczy zastępca kapitana Daru Szczecina Przemysław Dziarnowski. W załodze podczas regat bałtyckich znalazło się dziewięcioro uczniów oraz kapitan, z-ca kapitana i pierwszy oficer.

O historii i rejsach na Darze Szczecina mówi Przemysław Dziarnowski

Komplet publiczności na szantowej scenie

Ci, którzy zatęsknią za morzem, już na lądzie mogą sięgnąć po muzykę, która w wyobraźni pomoże przenieść się na wielką wodę. Chodzi o szanty - nie brakuje ich tu każdego dnia. Wczoraj na scenie ustawionej na Wałach Chrobrego wystąpiły legendarne Stare Dzwony, Ryczące Dwudziestki oraz uwielbiany przez publiczność zespół Banana Boat, słynący ze swoich wykonań a’capella, docenianych na całym świecie.

O muzyce szantowej i występie w Szczecinie mówi Maciej Jędrzejko z Banana Boat

Dziś na scenie szantowej będzie można usłyszeć grupy: Zejman i Garkumpel, Klang, The Nierobbers, Stonehenge, Hard Times oraz Formację.

Dla spragnionych jazzowych wrażeń niespodziankę przygotowała załoga STS Fryderyk Chopin. O 21:00 jego pokład zmieni się w muzyczną estradę, na której wystąpią Adam Bałdych i Krzysztof Dys.

Szczegółowy program Żagli 2021 na niedzielę, można znaleźć tu: https://zagle2021.szczecin.eu/program/niedziela-0