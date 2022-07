Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) poinformowała, że wszyscy kolarze uczestniczący w dziewiątym etapie Tour de France mieli negatywny wynik testu na Covid-19. Wcześniej pięciu zawodników musiało zakończyć wyścig z powodu zakażenia koronawirusem.

(zdjęcie ilustracyjne) / YOAN VALAT / PAP/EPA

Luksemburczyk Bob Jungels z ekipy AG2R, po samotnej ucieczce, wygrał dziewiąty etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Chatel. Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) zachował koszulkę lidera.

W sumie już pięciu zawodników musiało wcześniej zakończyć wyścig z powodu zakażenia koronawirusem. W tej grupie znaleźli się Francuzi Geoffrey Bouchard (AG2R) i Guillaume Martin (Cofidis), Norweg Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Duńczyk Kasper Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) oraz Portugalczyk Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost).

W poniedziałek kolarze mają dzień przerwy i odpoczywają w Górnej Sabaudii. Do rywalizacji wrócą we wtorek. Trasa 10. etapu wyścigu będzie prowadzić z Morzine do Megeve. Będzie to górski etap o długości 148 km.