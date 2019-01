Wstrzymano poszukiwania awionetki z nowym piłkarzem Cardiff City Argentyńczykiem Emiliano Salą na pokładzie - poinformowała policja w Guernsey. Akcja ma zostać wznowiona w środę. Samolot zniknął z radarów w pobliżu Alderney, należącej do Wysp Normandzkich.

Szanse na to, że piłkarz przeżył są znikome / IAN LANGSDON / PAP/EPA

Kilka dni temu 28-letni napastnik przeszedł z FC Nantes do Cardiff City za 17 mln euro. We wtorek miał dołączyć do angielskiego klubu, a w środę - odbyć pierwszy trening.

Jak ustalono, na pokładzie samolotu Argentyńczykowi towarzyszył jedynie pilot. Policja poinformowała, że w wodzie znaleziono wiele unoszących się przedmiotów, ale nie ustalono, czy pochodzą one z awionetki.



"Nie ma żadnych śladów osób, które były na pokładzie. Jeśli wylądowali na wodzie, szanse przetrwania po takim czasie są, niestety, niewielkie" - napisano na koncie policji Guernsey na Twitterze.



Akcja trwała ok. 15 godzin i musiała zostać przerwana z powodu ciemności. Ma zostać wznowiona w środę, gdy tylko wzejdzie słońce.